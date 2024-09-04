Россия могла убить премьера Ирландии: новые детали атаки РФ на Львов

Премьер Ирландии рассказал, что он едва не попал под обстрел.

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Премьер Ирландии едва не попал под российский обстрел / Коллаж Главред, фото Офис Президента, Зеленский

В результате ракетной атаки страны-террориста России 4 сентября на Львов погибло 7 человек, из них один - ребенок. Однако, как оказалось, на одну жертву могло быть больше. Премьер-министр Ирландии едва не попал под вражеский обстрел.

Как рассказал во время брифинга для журналистов в столице ирландский политик, всего за несколько часов до атаки премьер-министр Ирландии проезжал Львов на пути в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Только через несколько часов после того, как я проехал Львов, я узнал, что люди были убиты Россией, включая трех детей. Дети, которые, скорее всего, спали в своих кроватках утром. Они были убиты", - сказал премьер-министр Ирландии. видео дня

Харрис также дал обещание украинцам, что Ирландия не позволит, чтобы такие события, как сегодняшний ракетный удар по Львову, нормализовались в Украине, Европе и во всем мире.

Премьер-министр Ирландии выразил убеждение, что Ирландия будет продолжать поддерживать Украину в борьбе против государства-агрессора столько, сколько это будет нужно.

Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

Взрывы в Украине - удары по Львову 4 сентября

К сожалению, во Львове в результате удара погибли 7 человек, среди них трое детей.

Начальник управления защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Львовской ОГА Виктор Иваницкий ответил на громкий фейк РФ об ударе. Российские ракеты в ночь на 4 сентября попали не в "оборонные предприятия" во Львове, как утверждала кремлевская пропаганда, а в жилые дома, однако военных объектов в районе прилетов не было.

Во Львове, как клянутся убийцы гражданского населения, был осуществлен удар "Кинжалами" и БПЛА по предприятию ВПК. Так оккупанты, похоже, называют жилые дома, по которым сегодня утром прилетели российские ракеты.

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