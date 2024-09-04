Предприятий ВПК там не было: во Львове ответили на громкий фейк РФ об ударе

Российские оккупанты хвастались ударами по городу - мол, били по военным объектам.

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Россия нанесла кровавый удар по Львову / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Российские ракеты в ночь на 4 сентября попали не в "оборонные предприятия" во Львове, как утверждала кремлевская пропаганда, а в жилые дома. Военных объектов в районе прилетов не было, отметил в комментарии РБК-Украина начальник управления защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Львовской ОГА Виктор Иваницкий.

На сейчас неизвестно, куда именно целились россияне, но на местах попадания военных объектов не было.

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Обстоятельства выясняют специалисты.

"Я думаю, что это тема будет не совсем открытая. Но там, где упали ракеты, где упали обломки, там военных объектов не было. Это или "аналоговнет", или просто террор", - сказал он.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Взрывы в Украине - удары по Полтаве и Львову

В течение последних двух дней Россия ударами по двум крупным городам унесла более 50 жизней украинцев, в результате атак ранены сотни граждан, разрушена гражданская инфраструктура.

Утром 3 сентября двумя ракетами ВС РФ нанесли удар по Полтавскому военному институту связи, в результате чего, по состоянию на утро 4 сентября, погибло уже 53 человека.

Президент призвал расследовать дело, а Запад - наконец позволить ВСУ наносить дальнобойные удары по территории России, чтобы уничтожить авиацию, которая выпускает ракеты по Украине.

На следующее утро, уже 4 сентября, Россия нанесла мощный удар по центру Львова, погибло 7 человек. СМИ раскрыли подробности ужасной трагедии целой семьи - живым остался только отец.

Во Львове, по логике убийц гражданского населения, был осуществлен удар "Кинжалами" и БПЛА по предприятию ВПК. Так оккупанты, похоже, называют жилые дома, по которым сегодня утром прилетели российские ракеты.

Запад осудил атаки, но разрешения бить вглубь России для Украины не дал.

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