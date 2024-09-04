Во Львове в результате удара погибли 7 человек, среди них трое детей: что известно

В результате удара РФ погибли семь человек, среди них – девочки 9 и 14 лет и еще один ребенок.

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Стало известно о погибших во Львове/ коллаж: Главред, фото: скрин

В результате удара страны-агрессора России по Львову ракетами утром 4 сентября уже известно о семерых погибших.

Мэр города Андрей Садовый сначала сообщил, что погибли женщина и мужчина. Позже, как сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, стало известно также о погибшей 14-летней девочке.

Погибшая женщина работала медсестрой-акушеркой в одном из медицинских учреждений города. Информация о погибшем мужчине еще неизвестна.

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"Во Львове двое погибших. Медики сообщили о смерти женщины и мужчины. Погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова. Информацию о погибшем мужчине собираем. Соболезнования родным!", - написал Садовый.

Также он сообщал, что по состоянию на это время известно о 17 пострадавших в результате вражеского обстрела. Среди пострадавших - двое детей 10 и 15 лет и 15 взрослых госпитализированы в больницы города. У 5 пациентов тяжелое состояние.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что погибших уже трое - жертвой атаки также стала 14-летняя девочка.

"К сожалению, имеем третьего погибшего человека в результате ночной атаки по Львову. Предварительно это 14-летняя девочка. Количество пострадавших возросло до 25", - отметил глава ОГА.

В 08:41 мэр города Садовый сообщил, что был найден четвертый погибший.

Об увеличении количества погибших сообщил также глава ОВА Козицкий.

"Уже четыре человека мы потеряли в результате этой атаки. Количество пострадавших возросло до 38. Черный день для нашей области", - отметил он.

09:00. Стало известно, что во Львове уже семеро погибших в результате удара РФ, среди них двое детей - девочки 9 и 14 лет.

Удар по Львову/скрин

Смотрите видео последствий удара по Львову:

Ракетный удары РФ по Украине 4 сентября - что известно

Напомним, в ночь на 4 сентября РФ ударила по Львову "Кинжалами " - горели дома, пострадали люди, в том числе и ребенок. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки РФ есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

Также РФ ударила крылатыми ракетами по отелю в Кривом Роге - пострадали 5 человек. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Пять человек получили ранения, в том числе и 10-летняя девочка.

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