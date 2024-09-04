Во Львове в результате удара погибли 7 человек, среди них трое детей: что известно

В результате удара страны-агрессора России по Львову ракетами утром 4 сентября уже известно о семерых погибших.
Мэр города Андрей Садовый сначала сообщил, что погибли женщина и мужчина. Позже, как сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, стало известно также о погибшей 14-летней девочке.
Погибшая женщина работала медсестрой-акушеркой в одном из медицинских учреждений города. Информация о погибшем мужчине еще неизвестна.
"Во Львове двое погибших. Медики сообщили о смерти женщины и мужчины. Погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова. Информацию о погибшем мужчине собираем. Соболезнования родным!", - написал Садовый.
Также он сообщал, что по состоянию на это время известно о 17 пострадавших в результате вражеского обстрела. Среди пострадавших - двое детей 10 и 15 лет и 15 взрослых госпитализированы в больницы города. У 5 пациентов тяжелое состояние.
Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что погибших уже трое - жертвой атаки также стала 14-летняя девочка.
"К сожалению, имеем третьего погибшего человека в результате ночной атаки по Львову. Предварительно это 14-летняя девочка. Количество пострадавших возросло до 25", - отметил глава ОГА.
В 08:41 мэр города Садовый сообщил, что был найден четвертый погибший.
Об увеличении количества погибших сообщил также глава ОВА Козицкий.
"Уже четыре человека мы потеряли в результате этой атаки. Количество пострадавших возросло до 38. Черный день для нашей области", - отметил он.
09:00. Стало известно, что во Львове уже семеро погибших в результате удара РФ, среди них двое детей - девочки 9 и 14 лет.
Смотрите видео последствий удара по Львову:
Ракетный удары РФ по Украине 4 сентября - что известно
Напомним, в ночь на 4 сентября РФ ударила по Львову "Кинжалами " - горели дома, пострадали люди, в том числе и ребенок. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки РФ есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.
Также РФ ударила крылатыми ракетами по отелю в Кривом Роге - пострадали 5 человек. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Пять человек получили ранения, в том числе и 10-летняя девочка.
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