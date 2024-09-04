Ситуация напряженная: россияне оккупировали еще один населенный пункт - DeepState

Российские оккупанты пытаются вытеснить украинских военных с позиции вблизи Угледара.

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Россияне захватили село Пречистовка / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, DeepState

Российские оккупанты оккупировали село Пречистовка в Угледарском районе Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.

Также сообщается, что враг продвинулся возле Водяного.

Анализируя карту, можно сделать вывод, что угроза окружения позиций украинских военных существует не только в Угледаре, но и в населенном пункте Золотая Нива.

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Россияне захватили село Пречистовка / фото: карта DeepState

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - наступление России

Напомним, что армия РФ оккупировала Долиновку на Донбассе, что в Покровском районе - ситуация обостряется. Аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что Силы обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области РФ.

Под Покровском происходит значительное продвижение РФ. Руслан Микула отметил, что на Покровское направление россияне привлекли значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Российские оккупанты уже заходят в Селидово и пытается продвинуться к Украинской.

Стало известно, что оккупанты проводят две операции для окружения ВСУ. Армия РФ осуществляет две тактические операции в рамках наступления на Покровск и пытается окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой. Главнокомандующий ВСУ генерал Сырский заявил, что самые интенсивные бои на Покровском направлении.

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