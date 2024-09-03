'Есть только один вариант': в FP удивили 'реалистичным' сценарием окончания войны

Стратегия Запада и США по окончанию войны в Украине через два с половиной года остается неизменной: найти золотую середину между поддержкой Украины и наказанием России.
Каким бы рациональным ни казался этот подход, он основывается на ошибочном предположении, что намерения Путина можно изменить.
"Факты свидетельствуют о том, что в отношении Украины Путина просто невозможно переубедить. Для него стратегической необходимостью является предотвращение превращения Украины в бастион, который Запад может использовать для угрозы России. Он взял на себя личную ответственность за достижение этого результата и, вероятно, считает, что это стоит почти любой цены. Попытка заставить его сдаться - бесплодное занятие, которое просто тратит жизнь и ресурсы", - говорится в материале издания Foreign Policy.видео дня
Отмечается, что есть только один жизнеспособный вариант прекращения войны в Украине на условиях, приемлемых для Запада и Киева: "переждать Путина".
Что такое Foreign Policy?
"Foreign Policy" - американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.
Как может закончиться война в Украине
Если Путин не желает прекращать свое наступление на Украину, то война может закончиться только одним из двух способов: либо потому, что Россия потеряла возможность продолжать свою кампанию, либо потому, что Путин больше не у власти.
И, как отмечает FP, достижение первого результата, путем ухудшения возможностей России, нереально, поскольку Путин способен и дальше бросать солдат и ресурсы в бой, и российская армия вряд ли упадет. Это оставляет второй путь к прекращению войны: выход Путина из Кремля.
"Вполне возможно, что он уйдет добровольно или его вытеснят; несомненно то, что в какой-то момент он умрет. Только когда он больше не будет у власти, может начаться настоящая работа по постоянному урегулированию войны в Украине", - заключают в издании.
А пока Вашингтон должен сосредоточиться на помощи Украине в удержании линии фронта и предотвращении дальнейших военных успехов России, а также экономить свои ресурсы. Это неудовлетворительный и политически неприятный подход, но это "единственный реалистичный вариант", заявляет FP.
Напомним, что Александр Мусиенко описал сценарий падения главы Кремля. Активное сопротивление россиян Путину и путинскому режиму не только возможно, но и уже время от времени происходит в разных формах, считает Мусиенко.
Игорь Эйдман раскрыл сценарий раскола "элит" в России. Сейчас очень велика вероятность того, что верхушка уберет своего диктатора, считает эксперт. Лидера, действия которого противоречат ее интересам.
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