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США нашли место, где Россия прячет ядерную ракету "Буревестник" - Reuters

Юлия Закрепа
2 сентября 2024, 22:02
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Также там находится комплекс из пяти бункеров для вероятного хранения ядерных боеголовок.
США нашли место, где Россия прячет ядерную ракету 'Буревестник' - Reuters
Где находится ядерная ракета РФ "Буревестник" / коллаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ

Американские исследователи с помощью спутниковых снимков обнаружили возможное место развертывания российской крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем.

На спутниковых снимках, которые были сделаны 26 июля, можно заметить, что возле хранилища ядерных боеголовок в районе военного городка Вологда-20 находятся строящиеся объекты. Сам военный городок находится под поселком Чебсара в Вологодской области - в 500 километрах от Москвы на север, передает Reuters.

Аналитик исследовательской организации CNA Декер Эвелет утверждает, что на изображении - девять строящихся площадок. Они расположены тремя группам, а вокруг них - земляные валы, которые должны защитить от атаки или случайной детонации на одной из площадок.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Также на снимке присутствуют здания, в которых, по мнению исследователя, может осуществляться обслуживание ракеты и ее компонентов. При этом там находится комплекс из пяти бункеров для вероятного хранения ядерных боеголовок.

США нашли место, где Россия прячет ядерную ракету 'Буревестник' - Reuters
Спутниковый снимок места базирования "Буревестника" / фото: reuters.com

Исследователь утверждает, что это место предназначено для "большой стационарной ракетной системы", которой, вероятно, и является "Буревестник".

Исследователь из Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис также придерживается такого мнения. Он считает, что снимки свидетельствуют о попытке развертывания "Буревестника".

В свою очередь член Федерации американских ученых Ханс Кристенсен обратил внимание, что обычно Россия не размещает ракетные пусковые установки рядом с хранилищем ядерных боеголовок.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин требует увеличить производство ракет с ядерным зарядом. Кремль апеллирует к опасениям ядерной конфронтации между Россией и Западом на протяжении всего своего полномасштабного вторжения в Украину.

РФ подготовила флот для ядерных ударов по Европе. Российские оккупанты подготовили свой флот для ударов ракетами с ядерными боеголовками. В частности, они учили моряков атаковать цели в странах Европы.

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