США нашли место, где Россия прячет ядерную ракету 'Буревестник' - Reuters

Американские исследователи с помощью спутниковых снимков обнаружили возможное место развертывания российской крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем.
На спутниковых снимках, которые были сделаны 26 июля, можно заметить, что возле хранилища ядерных боеголовок в районе военного городка Вологда-20 находятся строящиеся объекты. Сам военный городок находится под поселком Чебсара в Вологодской области - в 500 километрах от Москвы на север, передает Reuters.
Аналитик исследовательской организации CNA Декер Эвелет утверждает, что на изображении - девять строящихся площадок. Они расположены тремя группам, а вокруг них - земляные валы, которые должны защитить от атаки или случайной детонации на одной из площадок.
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Также на снимке присутствуют здания, в которых, по мнению исследователя, может осуществляться обслуживание ракеты и ее компонентов. При этом там находится комплекс из пяти бункеров для вероятного хранения ядерных боеголовок.
Исследователь утверждает, что это место предназначено для "большой стационарной ракетной системы", которой, вероятно, и является "Буревестник".
Исследователь из Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис также придерживается такого мнения. Он считает, что снимки свидетельствуют о попытке развертывания "Буревестника".
В свою очередь член Федерации американских ученых Ханс Кристенсен обратил внимание, что обычно Россия не размещает ракетные пусковые установки рядом с хранилищем ядерных боеголовок.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин требует увеличить производство ракет с ядерным зарядом. Кремль апеллирует к опасениям ядерной конфронтации между Россией и Западом на протяжении всего своего полномасштабного вторжения в Украину.
РФ подготовила флот для ядерных ударов по Европе. Российские оккупанты подготовили свой флот для ударов ракетами с ядерными боеголовками. В частности, они учили моряков атаковать цели в странах Европы.
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