РФ может готовить ядерную провокацию: в МИД отреагировали на волну 'безумной лжи'

Россия прибегает к откровенной лжи, утверждая, что Украина готовит удар "грязными бомбами" по АЭС, заявили в МИД Украины.

https://glavred.info/ukraine/rf-mozhe-gotuvati-yadernu-provokaciyu-v-mzs-vidreaguvali-na-hvilyu-bozhevilnoji-brehni-10589210.html Ссылка скопирована

Россияне распространяют фейки о "грязной бомбе" / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, скриншот

В пятницу, 16 августа, российская пропаганда начала распространять нарратив о том, что Украина якобы готовится обстрелять Запорожскую и Курскую АЭС. Такие заявления могут свидетельствовать о подготовке Россией теракта с ядерной провокацией. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Россия может готовить ядерную провокацию. У них не сработал сценарий обвинить нас в терроризме и наступлении на Курскую АЭС, теперь они врут о "грязной бомбе" и нашей возможной провокации. Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт", - отметил он.

Что пишут пропагандистские СМИ

По информации, которую распространяют российские пропагандисты, Украина якобы подготовила специальные боеголовки для ударов по Запорожской и Курской атомным электростанциям. Россияне заявляют, что эти боеголовки будут содержать радиоактивное вещество и что их якобы хранят в Желтых Водах Днепропетровской области. Удар якобы должен быть направлен на места хранения отработанного топлива на АЭС.

видео дня

Кроме того, российские пропагандистские СМИ утверждают, что операцию курируют "западные спецслужбы", в частности Великобритания, а в Сумах и Запорожье якобы работает "много иностранных журналистов".

Источником информации о подготовке атак оккупанты называют печально известное "Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области". Этот канал специализируется на распространении мифов о вымышленных преступлениях украинских защитников.

Важно отметить, что эти заявления имеют целью не только дискредитацию Украины на международной арене, но и запугивание российского населения, чтобы укрепить поддержку агрессии против Украины.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на новую волну лжи российских СМИ о якобы планах Украины взорвать две атомные электростанции. В ведомстве заявили, что эти сообщения являются абсолютно безосновательными и не соответствуют действительности.

"Мы наблюдаем очередной всплеск безумной российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции. Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерения, ни возможности осуществлять любые подобные действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь", - отметили в МИД.

Представитель МИД Георгий Тихий подчеркнул, что Украина всегда придерживалась обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не имеет "грязных бомб" и не планирует их разрабатывать. Он отметил, что еще в 2022 году, когда Россия впервые выдвинула такие обвинения, Украина пригласила миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая опровергла российские лживые заявления. С тех пор ситуация не изменилась.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС во время вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов во время боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

Пожар на Запорожской АЭС - что известно

Вечером 11 августа стало известно о том, что на территории Запорожской атомной электростанции начался пожар. Это подтверждали фото и видео, которые разлетелись по Сети.

Начальник Никопольской РОА Евгений Евтушенко сообщил, что россияне подожгли много автомобильных шин у самой градирни атомной станции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Запорожской АЭС не сможет быть безопасной и контролируемой до тех пор, пока там находятся российские оккупанты. В то же время он добавил, что с самого начала после захвата ЗАЭС россияне пользуются ситуацией для шантажа Украины, Европы и всего мира.

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не смогли установить причину недавнего пожара на Запорожской АЭС. Согласно отчету, эксперты осмотрели градирни, но оккупанты отказали в доступе к бассейну холодной воды.

Пожар на АЭС потушили, радиационный фон в норме, однако Россия попыталась обвинить в своей же провокации Украину. Так оккупанты хотели отвлечь внимание от ситуации в Курской области, которая стала серьезным ударом для российского диктатора Путина.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред