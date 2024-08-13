УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области

Анастасия Заремба
13 августа 2024, 09:00
71
Дезинформация РФ о якобы атаке ВСУ на Запорожскую АЭС может быть связана с объявлением Россией контртеррористической операции в Курской области.
ЗАЭС, Запорожская АЭС
11 августа произошел пожаре на Запорожской АЭС, россияне обвинили Украину / Коллаж Главред, фото - УНИАН, скриншот

11 августа стало известно о пожаре на оккупированной россиянами Запорожской атомной энергостанции (ЗАЭС). Пожар на АЭС потушили, радиационный фон в норме, однако Россия как обычно попыталась обвинить в своей же провокации Украину, намереваясь отвлечь внимание от ситуации в Курской области, которая стала серьезным ударом для Путина. Главред узнавал, что стоит за планами Кремля.

Пожар на ЗАЭС - что произошло

По словам начальника Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко, россияне подожгли в градирне ЗАЭС автомобильные шины.

"Возможно, это провокация или попытка посеять панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища", - говорит Евтушенко.

видео дня

На пожар отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

"Пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира. Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности", - заявил Зеленский.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, который выходил из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов вечером воскресенья.

Как уточнили в агентстве, команда получила сообщение от оккупационной администрации ЗАЭС о "вероятной атаке беспилотника" на одну из градирен, расположенных на площадке, но угроз ядерной безопасности в МАГАТЭ не зафиксировали. При этом агентству не удалось установить причину возгорания.

Напомним, западные партнеры ранее неоднократно выражали беспокойство о методах эксплуатации ЗАЭС российскими оккупантами. В частности, россиян обвиняли в намеренном создании ядерной угрозы, а также призывали вывести военных с территории атомной станции и вернуть ее под контроль Украины.

Реакция России и МАГАТЭ

В то же время, Кремль и его гауляйтеры всячески пытались переложить ответственность за инцидент на Украину.

"В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охлаждающих систем ЗАЭС. Сейчас все 6 энергоблоков станции находятся в холодной остановке, угрозы парового взрыва и других последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", - написал гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий.

Пожар на Запорожской АЭС, ЗАЭС
Россия обвинила Украину в пожаре на Запорожской АЭС / Скриншот

Возмутилась пожаром и спикер российского МИДа Мария Захарова – помимо того, что она в уже привычной для Кремля манере в который раз попыталась обвинить Украину в "ядерном терроре", она также возмутилась отсутствием мировой реакции.

"Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении", – написала она.

Примечательно, что бывший глава "Роскосмоса" и одиозный сенатор Госдумы РФ Дмитрий Рогозин признал, что посещал ЗАЭС за два часа до "удара". Более того, он цинично обвинил Украину не только в выдуманной россиянами атаке БПЛА, но и в том, что украинцы якобы способствуют разрушению атомной станции.

РФ могла использовать градирню ЗАЭС как склад

Как рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов, пожар на ЗАЭС, который в итоге потушили, является провокацией российских оккупантов. "Поскольку все блоки в холодном состоянии, они не работают вообще, там гореть вообще нечему. Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там исключительно металлические конструкции и железобетонные. Поэтому физически там было нечему гореть", – объяснил Орлов.

В свою очередь, эксперты связывают российскую провокацию на ЗАЭС с попыткой отвлечения внимания от происходящего в Курской области.

"Пожар на градирне ЗАЭС напрямую связан с ситуацией вокруг Курской АЭС…Это российская провокация для создания эффектной картинки для пропаганды и обвинения Украины, созданный повод снова взывать на международных площадках", – считает независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

Кто такая Ольга Кошарная

Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

Как объяснил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар, пожар на ЗАЭС мог быть намеренным, чтобы отвлечь мир от действий России.

"Объект, на котором произошло интенсивное задымление, не относится к ядерно-технологическому циклу производства электроэнергии. Это градирня, где капельным методом производится охлаждение воды, которая циркулирует в системе охлаждения энергоблоков. И она не работает практически с момента захвата ЗАЭС. Вероятно, ее использовали как склад для военных нужд", – рассказал Гончар "Главреду".

В частности, по словам Кошарной, в градирне мог находиться мобильный дизель генератор с запасом топлива для питания средств радиоэлектронной борьбы, установленных на градирне и других сооружениях ЗАЭС после оккупации.

"В конструкции градирни есть каплеуловители, изготовленные из пластика или шифера. Именно они поддерживали горение с густым черным дымом. Поскольку береговая линия и вокруг градирен все заминировано, пожарные не могли быстро добраться до места пожара", - отметила Кошарная.

Запорожская АЭС, ЗАЭС
В градирне ЗАЭС мог находиться мобильный дизель генератор с запасом топлива для питания средств РЭБ оккупантов - Ольга Кошарная / УНИАН

"России грозит локальный блэкаут"

Кроме того, считают эксперты, дезинформация РФ о якобы атаке ВСУ на Курскую АЭС на фоне событий в Курской области, которая появлялась в росмедиа накануне, может быть связана с объявлением Россией контртеррористической операции (КТО) в Курской области. Дескать, раз уж есть такая операция, то по логике РФ должны быть и террористы, а в этом смысле атака на ядерный объект вполне вписывается в план Кремля. Тем более, что АЭС в Курчатове находится довольно близко к украинским границам. Однако на данный момент угроз для Украины и мира нет даже в случае отключения АЭС от связи с энергосистемой.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

"Если что-то происходит в системе передачи электроэнергии, реактор аварийно отключится – это предусмотрено соответствующей системой безопасности. Это штатная ситуация, поскольку такие вещи иногда происходят даже в случае обрыва высоковольтной линии электропередач. А если РФ объявила режим КТО и остерегается захвата Курской АЭС, то в этих обстоятельствах россияне должны сами выключить реакторы, максимально эвакуировать персонал и оставить только часть людей для поддержки работоспособности", – пояснил Гончар "Главреду".

Курск, Курская АЭС Инфографика
Курская АЭС / Инфографика: Главред

По словам Гончара, в случае атаки на Курскую АЭС или провокации со стороны Кремля, россияне получают больше проблем для себя самих, чем создают их для украинцев. По большей части из-за того, что Курская АЭС помимо Курска и области питает электроэнергией дефицитную в этом плане Белгородскую область, а также является важной частью энергообеспечения центральной части страны-агрессора России.

"Нельзя говорить о том, что в случае отключения Курской АЭС в энергосистеме РФ наступит коллапс, поскольку в западной части России она достаточно интегрирована. Атомная генерация в РФ составляет более 20 процентов от объема электроэнергии (в Украине - 56 процентов), остальное составляет тепловая и гидрогенерация. Потому в ситуации отключения пары энергоблоков наступит энергоколлапс, не приходится. Но локальный блэкаут в Курской, Белгородской областях вполне возможен", – сказал Гончар.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Запорожская АЭС Михаил Гончар Евгений Балицкий Дмитрий Рогозин Мария Захарова Ольга Кошарная
Реклама

Главное за день

Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области

Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области

09:00 Аналитика
Кирби дал Путину совет, как вернуть оккупированную территорию Курской области

Кирби дал Путину совет, как вернуть оккупированную территорию Курской области

08:52 Мир
ВСУ прорвались в Курской области: в ISW раскрыли о контроле над населенными пунктами

ВСУ прорвались в Курской области: в ISW раскрыли о контроле над населенными пунктами

08:10 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ударит +7, будут дожди и грозы: в Украине резко похолодает - стала известна дата 24127

Ударит +7, будут дожди и грозы: в Украине резко похолодает - стала известна дата

Это финал : Зеленский прямо сказал, почему ВСУ пошли на Курск 7630

"Это финал": Зеленский прямо сказал, почему ВСУ пошли на Курск

Написано в его трудах : что любил есть Тарас Шевченко - некоторые блюда удивляют 6492

"Написано в его трудах": что любил есть Тарас Шевченко - некоторые блюда удивляют

Опасность в том, что мы попадем в ловушку : СМИ раскрыли детали операции на Курщине 5370

"Опасность в том, что мы попадем в ловушку": СМИ раскрыли детали операции на Курщине

Последние новости

09:30

Гороскоп на завтра 14 августа: Стрельцам - интригующие перемены, Водолеям - удачный день

09:00

Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области

08:58

"Не было никаких шансов": Трамп назвал имя политика, которого считает виновным в войне

08:52

Кирби дал Путину совет, как вернуть оккупированную территорию Курской области

08:38

"Готовы простить": сенсационное возвращение Олега Винника - что известно

Операция в Курской области надолго, Россию ждут новые сюрпризы на других направлениях – МусиенкоОперация в Курской области надолго, Россию ждут новые сюрпризы на других направлениях – Мусиенко
08:10

ВСУ прорвались в Курской области: в ISW раскрыли о контроле над населенными пунктами

07:57

"Ну что же ты делаешь": путинистке Лолите грозит наказание - что она вытворила

07:45

Путин перекладывает на других ответственность за события в Курской области - ISW

06:51

Пожар на Запорожской АЭС: в МАГАТЭ не смогли установить причину

Реклама
06:04

Россия запустила пропагандистскую машину генерации фейков: чего ждатьмнение

05:58

Северное сияние в Украине: регионы накрыла опасная магнитная буря

05:30

Мусиенко сказал, как операция на Курщине поможет в переговорах с РФВидео

04:15

Интернет будет "летать": как ускорить сигнал Wi-Fi - эффективные советы

03:30

"Горячая фаза войны продлится до лета 2025 года": Мусиенко сделал прогноз, что будет дальше

03:10

Возлюбленная Дмитрия Кулебы заговорила про штамп в паспорте

02:43

Желтизна исчезнет моментально: как отбелить пластик без лишних усилий

02:34

Военные не справляются: доверенное лицо Кремля заговорило об унижении Путина

02:02

Лезть руками в землю не нужно: как узнать, что растение нужно политьВидео

01:58

Количество боев стремительно увеличилось: Генштаб рассказал, где горячее всего

01:37

Это еще не конец: в РФ в панике заговорили о еще одном наступлении ВСУ

Реклама
01:30

Бунт против Путина: эксперт намекнул, кто может возглавить новый мятеж в РФВидео

01:03

Путин точно готовит серьезный ответ для Украины за Курскую область - Свитан

00:29

Набираемся терпения: российский оппозиционер рассказал, пойдет ли против Путина

00:03

Путин сразу вернет территории под Курском: в США дали диктатору один совет

12 августа, понедельник
23:51

РФ перебрасывает войска из Приднепровья на Курское направление - ОСУВ "Таврия"

23:28

Катя Репяхова раскрыла настоящую причину задержки речи у сына от Виктора Павлика

23:24

Украина может нанять американских пилотов для F-16: сенатор Грэм

22:55

Дочь умершей Анастасии Заворотнюк публично призналась в зависимости - детали

22:50

"Это не закончится через неделю": будут ли ВСУ выходить из Курской областиВидео

22:47

Перепутали с ВСУ: россияне "размотали" вертолетом свою же колонну техники под Курском

22:39

Путинистка Лариса Долина совсем слетела с катушек: публично накинулась на фаната

22:18

Продвинулись более чем на 30 км: где сейчас ВСУ и что контролируют в РФ

22:10

42-летний Александр Педан рассказал про свое поступление в ВУЗ и отсрочку

21:52

"Это безумие": парень установил рекорд и не спал 12 дней - смотрите, что с ним произошло

21:50

"Это меркантильный интерес": путинист Галкин рассказал о семье Аллы Пугачевой

21:45

Из-за боев в Курске: у оккупантов началась агония на фронте - какие плюсы для ВСУ

21:35

Зеленский рассказал, когда ждет разрешения от партнеров бить вглубь РФВидео

21:34

Россия может нанести массированный удар на День Независимости - прогноз

21:18

Камалия развелась с мужем из-за другой женщины: певица назвала имя разлучницы

21:01

Суд избрал меру пресечения: в Киеве судили взяточника заместителя министра

Реклама
20:57

Нужно сделать всего 1 движение: как сделать так, чтобы вещи не электризовалисьВидео

20:50

Позволят ли США бить ATACMS по России на фоне успехов под Курском - прогнозВидео

20:48

Электронные направления на ВВК через Резерв+: когда их ждать

20:38

"Это финал": Зеленский прямо сказал, почему ВСУ пошли на КурскВидео

19:45

Влупит +12 и будет лить дождь: синоптики предупреждают украинцев об опасности

19:43

Механизм под названием "Россия"мнение

19:42

ВСУ появились в центре Суджи Курской области: первые видео

19:31

"Написано в его трудах": что любил есть Тарас Шевченко - некоторые блюда удивляютВидео

19:13

Под "шумок" боев в Курске: может ли элита РФ "убрать" Путина - МусиенкоВидео

18:25

"Это решительные действия": Зеленский официально подтвердил наступление ВСУ на КурскВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять