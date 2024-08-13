Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области

Дезинформация РФ о якобы атаке ВСУ на Запорожскую АЭС может быть связана с объявлением Россией контртеррористической операции в Курской области.

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11 августа произошел пожаре на Запорожской АЭС, россияне обвинили Украину / Коллаж Главред, фото - УНИАН, скриншот

11 августа стало известно о пожаре на оккупированной россиянами Запорожской атомной энергостанции (ЗАЭС). Пожар на АЭС потушили, радиационный фон в норме, однако Россия как обычно попыталась обвинить в своей же провокации Украину, намереваясь отвлечь внимание от ситуации в Курской области, которая стала серьезным ударом для Путина. Главред узнавал, что стоит за планами Кремля.

Пожар на ЗАЭС - что произошло

По словам начальника Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко, россияне подожгли в градирне ЗАЭС автомобильные шины.

"Возможно, это провокация или попытка посеять панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища", - говорит Евтушенко.

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На пожар отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

"Пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира. Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности", - заявил Зеленский.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, который выходил из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов вечером воскресенья.

Как уточнили в агентстве, команда получила сообщение от оккупационной администрации ЗАЭС о "вероятной атаке беспилотника" на одну из градирен, расположенных на площадке, но угроз ядерной безопасности в МАГАТЭ не зафиксировали. При этом агентству не удалось установить причину возгорания.

Напомним, западные партнеры ранее неоднократно выражали беспокойство о методах эксплуатации ЗАЭС российскими оккупантами. В частности, россиян обвиняли в намеренном создании ядерной угрозы, а также призывали вывести военных с территории атомной станции и вернуть ее под контроль Украины.

Реакция России и МАГАТЭ

В то же время, Кремль и его гауляйтеры всячески пытались переложить ответственность за инцидент на Украину.

"В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охлаждающих систем ЗАЭС. Сейчас все 6 энергоблоков станции находятся в холодной остановке, угрозы парового взрыва и других последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", - написал гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий.

Россия обвинила Украину в пожаре на Запорожской АЭС / Скриншот

Возмутилась пожаром и спикер российского МИДа Мария Захарова – помимо того, что она в уже привычной для Кремля манере в который раз попыталась обвинить Украину в "ядерном терроре", она также возмутилась отсутствием мировой реакции.

"Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении", – написала она.

Примечательно, что бывший глава "Роскосмоса" и одиозный сенатор Госдумы РФ Дмитрий Рогозин признал, что посещал ЗАЭС за два часа до "удара". Более того, он цинично обвинил Украину не только в выдуманной россиянами атаке БПЛА, но и в том, что украинцы якобы способствуют разрушению атомной станции.

РФ могла использовать градирню ЗАЭС как склад

Как рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов, пожар на ЗАЭС, который в итоге потушили, является провокацией российских оккупантов. "Поскольку все блоки в холодном состоянии, они не работают вообще, там гореть вообще нечему. Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там исключительно металлические конструкции и железобетонные. Поэтому физически там было нечему гореть", – объяснил Орлов.

В свою очередь, эксперты связывают российскую провокацию на ЗАЭС с попыткой отвлечения внимания от происходящего в Курской области.

"Пожар на градирне ЗАЭС напрямую связан с ситуацией вокруг Курской АЭС…Это российская провокация для создания эффектной картинки для пропаганды и обвинения Украины, созданный повод снова взывать на международных площадках", – считает независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

Кто такая Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

Как объяснил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар, пожар на ЗАЭС мог быть намеренным, чтобы отвлечь мир от действий России.

"Объект, на котором произошло интенсивное задымление, не относится к ядерно-технологическому циклу производства электроэнергии. Это градирня, где капельным методом производится охлаждение воды, которая циркулирует в системе охлаждения энергоблоков. И она не работает практически с момента захвата ЗАЭС. Вероятно, ее использовали как склад для военных нужд", – рассказал Гончар "Главреду".

В частности, по словам Кошарной, в градирне мог находиться мобильный дизель генератор с запасом топлива для питания средств радиоэлектронной борьбы, установленных на градирне и других сооружениях ЗАЭС после оккупации.

"В конструкции градирни есть каплеуловители, изготовленные из пластика или шифера. Именно они поддерживали горение с густым черным дымом. Поскольку береговая линия и вокруг градирен все заминировано, пожарные не могли быстро добраться до места пожара", - отметила Кошарная.

В градирне ЗАЭС мог находиться мобильный дизель генератор с запасом топлива для питания средств РЭБ оккупантов - Ольга Кошарная / УНИАН

"России грозит локальный блэкаут"

Кроме того, считают эксперты, дезинформация РФ о якобы атаке ВСУ на Курскую АЭС на фоне событий в Курской области, которая появлялась в росмедиа накануне, может быть связана с объявлением Россией контртеррористической операции (КТО) в Курской области. Дескать, раз уж есть такая операция, то по логике РФ должны быть и террористы, а в этом смысле атака на ядерный объект вполне вписывается в план Кремля. Тем более, что АЭС в Курчатове находится довольно близко к украинским границам. Однако на данный момент угроз для Украины и мира нет даже в случае отключения АЭС от связи с энергосистемой.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

"Если что-то происходит в системе передачи электроэнергии, реактор аварийно отключится – это предусмотрено соответствующей системой безопасности. Это штатная ситуация, поскольку такие вещи иногда происходят даже в случае обрыва высоковольтной линии электропередач. А если РФ объявила режим КТО и остерегается захвата Курской АЭС, то в этих обстоятельствах россияне должны сами выключить реакторы, максимально эвакуировать персонал и оставить только часть людей для поддержки работоспособности", – пояснил Гончар "Главреду".

Курская АЭС / Инфографика: Главред

По словам Гончара, в случае атаки на Курскую АЭС или провокации со стороны Кремля, россияне получают больше проблем для себя самих, чем создают их для украинцев. По большей части из-за того, что Курская АЭС помимо Курска и области питает электроэнергией дефицитную в этом плане Белгородскую область, а также является важной частью энергообеспечения центральной части страны-агрессора России.

"Нельзя говорить о том, что в случае отключения Курской АЭС в энергосистеме РФ наступит коллапс, поскольку в западной части России она достаточно интегрирована. Атомная генерация в РФ составляет более 20 процентов от объема электроэнергии (в Украине - 56 процентов), остальное составляет тепловая и гидрогенерация. Потому в ситуации отключения пары энергоблоков наступит энергоколлапс, не приходится. Но локальный блэкаут в Курской, Белгородской областях вполне возможен", – сказал Гончар.

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