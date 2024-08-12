Пожар на Запорожской АЭС намеренно устроили оккупанты: мэр Энергодара назвал цель РФ

После пожара на ЗАЭС ядерной опасности нет, превышений уровней радиоактивных выбросов не зафиксировано.

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Пожар на Запорожской АЭС намеренно устроили оккупанты, заявил мэр Энергодара/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook Орлов

После пожара на Запорожской атомной электростанции ядерной опасности нет, не было зафиксировано радиоактивных выбросов.

Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов, сообщает "Радио Свобода". Он подчеркнул, что пожар на ЗАЭС, который произошел вечером 11 августа, является "провокацией российских оккупантов".

Орлов объяснил, что градирни не работали уже достаточно долгое время, все блоки в холодном состоянии, поэтому гореть там было нечему.

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"Сейчас поскольку все блоки в холодном состоянии, они не работают вообще, там гореть вообще нечему. Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там исключительно металлические конструкции и железобетонные. Поэтому физически там было нечему гореть", - объяснил мэр Энергодара.

Что известно о пожаре на Запорожской АЭС - последние новости

Напомним, в воскресенье, 11 августа, россияне устроили масштабный пожар на ЗАЭС. По неофициальным данным, враг поджег значительное количество автомобильных шин в градирне ЗАЭС. Начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко предположил, что, возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

Также сообщалось, что в РФ забились в истерике после того, как сами же подожгли ЗАЭС. Представительница МИД РФ Мария Захарова начала "бросаться" своими громкими заявлениями и даже попыталась обвинить Украину в "ядерном терроре", несмотря на то, что этим постоянно занималась Россия.

После этого в МАГАТЭ рассказали о пожаре на ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ утверждают, что Запорожскую атомную электростанцию могли атаковать беспилотником.

Утром 12 августа стало известно, что пожар на Запорожской АЭС прекратился. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Также он отметил, что в Никопольском районе Днепропетровщины, который расположен ближе всего к ЗАЭС, уровень радиации в норме.

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