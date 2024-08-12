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ВСУ установили украинский флаг на Кинбурнской косе - ЦПД

Руслана Заклинская
12 августа 2024, 14:08
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Флаг Украины между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем установили бойцы ГУР во время рейда, отметили аналитики DeepState.
ВСУ установили украинский флаг на Кинбурнской косе - ЦПД
На Кинбурнской косе взвился флаг Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео, DeepState

Бойцы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины успешно установили украинский флаг на временно оккупированной Кинбурнской косе. Об этом сообщил руководитель "Центра противодействия дезинформации" Андрей Коваленко.

На видео, опубликованном 12 августа, видно украинский флаг, развевающийся на Кинбурнской косе. Государственный флаг взвился на территории, которая сейчас находится под оккупацией России.

Смотрите видео с флагом Украины на Кинбурнской косе:

видео дня

Вероятно, украинский флаг между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем установили спецназовцы ГУР во время своего рейда на косу.

"ГУР поднял флаг Украины на Кинбурнской косе. Скорее всего, это произошло в результате рейдовых действий. Коса остается под врагом", - отметили аналитики DeepState.

Ситуация на Кинбурнской косе - что известно

Напомним, 9 августа бойцы ГУР провели рейд на оккупированную Кинбурнскую косу. Военные уничтожили шесть единиц бронетехники врага и около трех десятков российских захватчиков.

Тогда спецназовцы атаковали укрепления россиян на позициях "Кинбурнская крепость", "морской вокзал" и "памятник Суворову".

Как сообщал Главред, в ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили почти всю территорию Николаевщины от российских оккупантов. Единственным участком области, который до сих пор остается под контролем врага, является Кинбурнская коса.

В течение следующих месяцев оккупанты пытались перегруппироваться на Кинбурнской косе, но украинские защитники не давали им покоя, нанося мощные ответные удары. ВСУ регулярно уничтожали живую силу и технику противника, не позволяя оккупантам закрепиться.

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