ВСУ освободили почти всю Николаевскую область, кроме Кинбурнской косы - Ким

Водовод из Днепра также под контролем украинских властей, уточнил глава Николаевской ОВА.
Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю территорию Николаевской области.
Как уточнил Ким в Telegram, под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. На ней расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.
"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", - написал он.
Председатель ОВА добавил, что водовод, который обеспечивал подачу воды в Николаев, под контролем ВСУ, но еще не разминирован.
"Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Нико", - отметил он.
Кроме того, Ким поздравил административный центр соседней области также с освобождением. "Искренне радуюсь и горжусь херсонцами", - написал Ким.
Армия Украины вошла в Херсон
Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников. В ВСУ заявили, что в Херсоне идет тяжелая военная работа, которую поддерживают местные жители.
В Главном управлении разведки подтвердили – Херсон возвращается под контроль Украины, армия уже в городе. Войска РФ предупредили о том, что пути выхода из города под огневым контролем ВСУ. Чтобы избежать гибели, российским оккупантам следует немедленно сдаваться.
В то же время у президента РФ Владимира Путина в День освобождения Херсона от российских оккупантов был "насыщенный день". О сдаче города, который он якобы аннексировал в конце сентября, не было ни слова. Вместо каких-либо пропагандистских упоминаний он решил пообщаться с президентом ЦАР.
А на днях Путин посетил музей на Красной площади, посвященный истории обороны Москвы. Почему Путин за несколько дней до освобождения Херсона от российской оккупации отправился в этот музей, в Кремле не сообщают.
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