ВСУ освободили почти всю Николаевскую область, кроме Кинбурнской косы - Ким

Ким поздравил административный центр соседней области также с освобождением / Reuters, Главред

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю территорию Николаевской области.

Как уточнил Ким в Telegram, под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. На ней расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", - написал он.

Председатель ОВА добавил, что водовод, который обеспечивал подачу воды в Николаев, под контролем ВСУ, но еще не разминирован.

"Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Нико", - отметил он.

Кроме того, Ким поздравил административный центр соседней области также с освобождением. "Искренне радуюсь и горжусь херсонцами", - написал Ким.

Армия Украины вошла в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников. В ВСУ заявили, что в Херсоне идет тяжелая военная работа, которую поддерживают местные жители.

В Главном управлении разведки подтвердили – Херсон возвращается под контроль Украины, армия уже в городе. Войска РФ предупредили о том, что пути выхода из города под огневым контролем ВСУ. Чтобы избежать гибели, российским оккупантам следует немедленно сдаваться.

В то же время у президента РФ Владимира Путина в День освобождения Херсона от российских оккупантов был "насыщенный день". О сдаче города, который он якобы аннексировал в конце сентября, не было ни слова. Вместо каких-либо пропагандистских упоминаний он решил пообщаться с президентом ЦАР.

А на днях Путин посетил музей на Красной площади, посвященный истории обороны Москвы. Почему Путин за несколько дней до освобождения Херсона от российской оккупации отправился в этот музей, в Кремле не сообщают.

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