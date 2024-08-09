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Подразделения ГУР десантировались на Кинбурнскую косу и установили там флаг

Анна Косик
9 августа 2024, 19:25
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Во время успешной операции украинским разведчикам удалось уничтожить несколько единиц вражеской техники и живую силу РФ.
ГУР
Боевой флаг спецназовцы установили на одной из позиций врага / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео ГУР

9 августа украинские бойцы ГУР проведи рейд на оккупированную армией страны-агрессора России Кинбурнскую косу. Спецназовцы уничтожили шесть единиц бронированной техники противника и около трех десятков захватчиков.

Как сообщило Главное управление разведки в Telegram, десантную операцию осуществили подразделения "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибирский батальон", "Террор" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны государства.

"Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепления россиян на их позициях "Кинбурнская крепость", "морской вокзал" и "памятник Суворова"", - говорится в сообщении.

видео дня
Скрин из телеграм-канала
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео операции ГУР по десантированию на Кинбурнской косе:

Спецназовцам удалось установить боевой флаг Военной разведки Украины на последней из атакованных позиций врага - "памятник Суворова". Разведчики также отмечают, что Кинбурнская коса будет свободной, как и все другие временно оккупированные территории Украины.

Ситуация на Кинбурнской косе - что известно

Как известно, еще в ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю территорию Николаевской области. Единственным отрезком области под контролем врага до сих пор остается Кинбурнская коса.

В течение следующих месяцев оккупанты пытались перегруппироваться на Кинбурнской косе, однако ВСУ не оставляли их в покое и постоянно давали им мощный ответ. Украинские военные неоднократно уничтожали живую силу и технику противника.

Против российских оккупантов на Кинбурнской косе в частности применяли термобарические боеприпасы, заявил председатель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким. По его словам, оккупанты в ответ на это заявляли, что ВСУ якобы били по вражеским позициям на Кинбурнской косе тактическим ядерным оружием.

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