ВСУ восстановили утраченные позиции и подняли украинский флаг в Нью-Йорке: что известно

ВСУ смогли восстановить утраченные позиции в поселке Нью-Йорк, что в Донецкой области, в то же время ситуация на этом направлении остается сложной.

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ВСУ подняли украинский флаг в Нью-Йорке / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Бойцы 53 ОМБр точным ударом смогли уничтожить российский флаг, который россияне подняли над школой в поселке Нью-Йорк как доказательство оккупации населенного пункта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бригады 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха в Facebook.

Военные сообщили, что уничтожили вражеский "триколор" точным ударом FPV-дрона и одновременно вернули на его место украинский флаг.

"Разведка - это воины, которые скромно и тихо делают, казалось бы, невозможные вещи, словно древние характерники, под покровом тени наносят удары и уничтожают", - заявили защитники. видео дня

В то же время по данным аналитической группы DeepState, украинским войскам удалось восстановить утраченные позиции в районе специальной общеобразовательной школы-интерната № 38 в поселке Нью-Йорк в Донецкой области.

"Боевые действия в Нью-Йорке продолжаются. Ситуация сложная", - добавили аналитики.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Война в Украине - что известно о боях на Покровском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 августа оккупанты подняли свой триколор над зданием школы в Нью-Йорке, Донецкая область. Аналитики DeepState подтвердили подлинность этих кадров, отметив, что школа расположена в северо-западной части поселка.

Российские войска продвинулись к улице Гагарина в Нью-Йорке и улице Достоевского в Северном, вблизи Торецка, Донецкая область. Однако, в новом отчете Институт изучения войны (ISW) не подтверждается полный захват Нью-Йорка оккупантами.

Активные боевые действия на Покровском направлении продолжаются уже более трех месяцев, и враг несет там значительные потери, сообщил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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