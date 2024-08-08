Графики отключений вернулись: кому и когда сегодня будут выключать свет

Причинами применения ограничений является дефицит мощности в системе и высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха.

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Отключение света 8 августа / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В четверг, 8 августа, с 17:00 до 22:00 будут применены ограничения потребления для промышленности и бизнеса. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Сообщается, что будет задействована одна очередь графика ограничения мощности.

В то же время, потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет.

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В Укрэнерго также назвали причины применения ограничений. Это:

дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;

высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30С на юге и востоке страны.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально с 16:00 до 23:00", - отметили в ведомстве.

Какие приборы потребляют больше всего эоектроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее говорил, что если температура воздуха снова поднимется выше 30 градусов, графики могут вернуть.

В Минэнерго заявляли, что ситуация в энергетике остается сложной. В системе есть значительный дефицит генерирующих мощностей из-за массированных вражеских атак с весны этого года.

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине графики отключений света не будут действовать для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства.

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