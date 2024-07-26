Свет в Киеве будут выключать по-другому: что и когда изменится для горожан

С завтрашнего дня, 27 июля, жителям Киева начнут выключать свет по-новому. Графики отключений сдвинут на один час вперед для всех пользователей. Об этом сообщили в Telegram ДТЭК.
"С этой субботы графики стабилизационных отключений в столице сдвинутся на час вперед. Например, если отключение вашей группы было в 09:00, теперь оно начнется в 10:00", - объясняют в компании.
В связи с обновлением отключения в Киеве и Киевской области будут отличаться на час. В ДТЭК объяснили, что такое решение было принято по просьбе "Укрэнерго" для уменьшения нагрузок на энергосистему.
Посмотреть новые графики отключений жители столицы смогут после 00:00 27 июля на сайте ДТЭК, или в чат-боте.
Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Отключение света в Украине - последние новости
Недавно председатель Государственной службы энергетического надзора Руслан Слободян заявил, что энергетики надеются, что тенденция с отменой отключений света будет долговременной и может сохраниться в дальнейшем для будних дней.
Накануне сообщалось, что в Украине есть вероятность пройти ближайшие три месяца с нежесткими графиками отключений электроэнергии. Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.
Напомним, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев объяснил, что Украине необходимо увеличивать количество линий электропередач. Однако для этого нужно строить новые линии, ставить опоры, трансформаторные подстанции.
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