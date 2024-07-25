Будут часы со светом для всех: график выключения электроэнергии на 26 июля

В Украине 26 июля будут действовать не очень жесткие графики отключения света.

https://glavred.info/ukraine/budut-chasy-so-svetom-dlya-vseh-grafik-vyklyucheniya-elektroenergii-na-26-iyulya-10583543.html Ссылка скопирована

График отключения света на 26 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине ввели графики отключения света. Они будут действовать не все сутки. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 00:00 до 5:00 отключений света не будет. Графики отключения света для одной очереди будут действовать в период с 5:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00, а также с 23:00 до 24:00.

"С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 - две очереди отключений", - говорится в сообщении.

видео дня

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что в Украине в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. Ситуация может улучшиться уже после перезапуска энергоблока.

В свою очередь, глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом.

"Конечно, есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через там пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сказал Кудрицкий.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред