Ситуация внезапно улучшается: график отключения света на 25 июля

В Украине в четверг, 25 июля, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В то же время в этот день свет почти не будут выключать. Об этом сообщает Укрэнерго.
Отмечается, что графики отключения света будут действовать только с 16:00 до 22:00. Выключать будут по графикам для одной очереди.
"Сегодня (24 июля), до 20:00 продлена отмена ограничений во Львовской, Ровенской, Волынской, Херсонской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой (частично), Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой (частично), Николаевской, Одесской областях", - говорится в сообщении.видео дня
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света в Украине - последние новости
Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что в Украине в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. Ситуация может улучшиться уже после перезапуска энергоблока.
В свою очередь, глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом.
"Конечно, есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через там пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сказал Кудрицкий.
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