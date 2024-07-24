Ситуация внезапно улучшается: график отключения света на 25 июля

В Украине 25 июля будет очень много часов со светом, графики отключения введут лишь на несколько часов.

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График отключения света на 25 июля / Коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

В Украине в четверг, 25 июля, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В то же время в этот день свет почти не будут выключать. Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что графики отключения света будут действовать только с 16:00 до 22:00. Выключать будут по графикам для одной очереди.

"Сегодня (24 июля), до 20:00 продлена отмена ограничений во Львовской, Ровенской, Волынской, Херсонской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой (частично), Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой (частично), Николаевской, Одесской областях", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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Отключение света в Украине - последние новости

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что в Украине в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. Ситуация может улучшиться уже после перезапуска энергоблока.

В свою очередь, глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом.

"Конечно, есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через там пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сказал Кудрицкий.

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