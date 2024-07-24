В 13 областях Украины ввели более жесткие ограничения света: новые графики отключений

До конца суток в Киеве и нескольких областях будет действовать одна очередь отключений электроэнергии, сообщили в Укрэнерго.

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Отключение света в Украине 24 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В среду, 24 июля, в ряде областей Украины ввели ограничения на поставку электроэнергии. С 16:00 до конца суток в Киеве и еще 13 областях будет действовать одна очередь отключений света. Об этом сообщило Укрэнерго.

Усиление ограничений электроэнергии будут касаться Киева и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областей. Ранее графики отключений были отменены в этих регионах.

Как отметили в Укрэнерго, в других регионах страны отключения электроэнергии не предусмотрены до 18:00.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, в Украине в среду, 24 июля, изменили графики отключений света. Отключений не будет до 16:00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. В Одесской области свет не будут выключать до 18:00.

Также в западных и частично южных регионах ограничения электроснабжения будут с 18:00 до 24:00. Это связано с тем, что один из атомных блоков, подключенный после планового ремонта, улучшил стабильность энергосистемы.

Как сообщал Главред, в Украине значительно улучшится ситуация с отключением электроэнергии в августе, сентябре и октябре. В эти месяцы могут быть периоды без дефицита электроэнергии, а значит свет украинцам не будут выключать.

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