В Украине резко изменили графики отключения на 24 июля: когда не будет света

Большую часть суток свет вообще не будут выключать. При этом в одной из областей срок, когда графики не будут действовать, будет еще длиннее.

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В Украине резко изменили графики отключения на 24 июля/ коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в среду, 24 июля, изменили графики отключений света - отключений не будет до 16:00 в части областей. Об этом сообщил ДТЭК.

Отмечается, что до указанного часа графики отменены. Речь идет о Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обслуживает ДТЭК. Только в Одесской области сроки будут немного отличаться - там свет не будут выключать до 18:00.

"Графики отключений отменены до 16:00. По информации от "Укрэнерго" отключение света до 16:00 НЕ предусматриваются. Одесская область: графики отменены до 18:00", - отметили в ДТЭК. видео дня

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Отключения света в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что быстрых улучшений не будет - появился печальный прогноз по отключениям света. Минэнерго слишком оптимистично заявило о том, что энергоблок АЭС якобы уже запущен, говорит Геннадий Рябцев.

Также ранее сообщалось, что глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом относительно отключений света. В Украине существенного улучшится ситуация с энергообеспечением уже через несколько недель, заверил Владимир Кудрицкий.

Напомним, появился печальный прогноз относительно поставок электричества из ЕС. Украине необходимо увеличивать количество линий электропередач, уверен Геннадий Рябцев.

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