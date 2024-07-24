В Украине резко изменили графики отключения на 24 июля: когда не будет света

В Украине в среду, 24 июля, изменили графики отключений света - отключений не будет до 16:00 в части областей. Об этом сообщил ДТЭК.
Отмечается, что до указанного часа графики отменены. Речь идет о Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обслуживает ДТЭК. Только в Одесской области сроки будут немного отличаться - там свет не будут выключать до 18:00.
"Графики отключений отменены до 16:00. По информации от "Укрэнерго" отключение света до 16:00 НЕ предусматриваются. Одесская область: графики отменены до 18:00", - отметили в ДТЭК.видео дня
Отключения света в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что быстрых улучшений не будет - появился печальный прогноз по отключениям света. Минэнерго слишком оптимистично заявило о том, что энергоблок АЭС якобы уже запущен, говорит Геннадий Рябцев.
Также ранее сообщалось, что глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом относительно отключений света. В Украине существенного улучшится ситуация с энергообеспечением уже через несколько недель, заверил Владимир Кудрицкий.
Напомним, появился печальный прогноз относительно поставок электричества из ЕС. Украине необходимо увеличивать количество линий электропередач, уверен Геннадий Рябцев.
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