"Энергия не появится": появился мрачный прогноз насчет поставок электрики из ЕС

Украине необходимо увеличивать количество линий электропередач, уверен Геннадий Рябцев.

https://glavred.info/ukraine/energiya-ne-poyavitsya-poyavilsya-mrachnyy-prognoz-naschet-postavok-elektriki-iz-es-10582763.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев прокомментировал ситуацию насчет возможности поставок электроэнергии из Евросоюза в Украину.

"Даже если мы им заплатим, эта энергия может и не появиться в сети", - подчеркнул он в интервью Главреду.

При этом эксперт привел пример: "Условно говоря, мы имеем кастрюлю, а рядом с ней стоит бочка, которые соединены между собой трубочкой, которая не позволяет перелить лишнюю воду. Из кастрюли мы уже все вычерпали, но нам все равно не хватает, потому что трубочка тоненькая. То же самое срабатывает и с электрическими сетями: у нас есть воздушная линия, которая, например, связывает нас с Польшей, но та самая линия куда-то разветвляется, поэтому возможности отдать нам больше электроэнергии нет".

видео дня

Он пояснил, что необходимо увеличивать количество этих линий электропередач. Однако для этого нужно строить новые линии электропередач, ставить опоры, трансформаторные подстанции.

"И чтобы, например, увеличить импорт до 2,5-2,7 гигаватт, мы должны построить еще одну высоковольтную линию электропередач для соединения Украины с Польшей, но на это нужны еще год-два. Поэтому до конца года мы можем максимум нарастить до 2 гигаватт. Но импорт сегодня достигает чуть более 10 процентов, и зимой он останется на том же уровне", - добавил Рябцев.

Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что областные энергоснабжающие компании будут применять три очереди отключений. Отмечается, что до 14:00 применяются ограничения объемом двух очередей одновременно.

Напомним, в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред