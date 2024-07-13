В Украине ужесточают отключения электроэнергии: новый график на 13 июля

До 14:00 в Украине применяются ограничения объемом двух очередей одновременно.

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В Украине новые графики отключений электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине областные энергоснабжающие компании будут применять три очереди отключений электроэнергии в субботу, 13 июля.

Новый график будет применяться с 14:00 до конца суток субботы, говорится в сообщении национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram.

Отмечается, что до 14:00 применяются ограничения объемом двух очередей одновременно.

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"Причина усиления ограничений – аномальная жара и выше прогнозного уровень потребления", – говорится в сообщении.

При этом ранее сообщалось, что на субботу анонсировалось применение двух очередей отключений одновременно с 6:00 до 19:00, в остальные часы – трех очередей.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Алгоритм ограничений

Ранее сообщалось, что потребители каждой области поделены на 6 очередей. Очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление в областях отличается по объему, поскольку зависит от объема потребления критической инфраструктуры и количества промышленных предприятий, импортирующих более 80% объема своего потребления.

"Сколько очередей применить во всех регионах одновременно - определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе", - уточняли в НЭК.

Условный график отключений:

1 очередь графиков – 4 часа ограничений в сутки;

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;

4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки.

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко спрогнозировал, что дефицит электроэнергии может начать уменьшаться примерно через 10 дней, когда начнет уменьшаться жара. А вскоре можно ожидать меньших промежутков отключений света, однако при условии отсутствия новых обстрелов энергетики.

Напомним, в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

/ Инфографика: Главред

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