Ситуация со светом улучшится с конца июля: эксперт назвал условие

Спадание жары и вывод из ремонта одного атомного блока могут улучшить ситуацию в Украине с отключениями света.

https://glavred.info/ukraine/situaciya-so-svetom-uluchshitsya-s-konca-iyulya-ekspert-nazval-uslovie-10580036.html Ссылка скопирована

Ситуация со светом улучшится с конца июля/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Дефицит электроэнергии может начать уменьшаться примерно через 10 дней, когда начнет уменьшаться жара.

А с конца июля - начала августа можно ожидать меньших отключений света, однако при условии отсутствия новых обстрелов энергетики. Такое мнение высказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире телеканала "Киев 24".

"Дефицит (электроэнергии - ред.) будет продолжаться еще дней десять и потом понемногу будет уменьшаться, потому что будет спадать жара и планируется вывод из ремонта одного атомного блока", - отметил Омельченко. видео дня

По его словам, может улучшиться ситуация с тепловыми электростанциями и некоторыми гидроэлектростанциями. Поэтому уже с конца июля - начала августа можно ожидать несколько меньших отключений света.

В то же время он отметил, что ситуация будет лучше только в том случае, если не будет новых разрушений энергетической инфраструктуры Украины российскими ракетами и дронами.

Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Как сэкономить на электроэнергии/ Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что света может стать больше - президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ходе переговоров с ЕС. Он отметил, что Украина ведет переговоры с европейскими партнерами по увеличению импорта электроэнергии из стран ЕС.

Также ранее сообщалось, что за несколько недель ситуация со светом кардинально изменится. В правительстве подтвердили осторожные прогнозы энергетиков относительно конца июля.

Напомним, из-за жары в Украине меняются графики отключения света. Сегодня на максимуме потребление на 7% превышает аналогичный показатель 10 июля.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред