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Ситуация со светом улучшится с конца июля: эксперт назвал условие

Алёна Воронина
11 июля 2024, 17:04
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Спадание жары и вывод из ремонта одного атомного блока могут улучшить ситуацию в Украине с отключениями света.
Свет, электроэнергия
Ситуация со светом улучшится с конца июля/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Дефицит электроэнергии может начать уменьшаться примерно через 10 дней, когда начнет уменьшаться жара.

А с конца июля - начала августа можно ожидать меньших отключений света, однако при условии отсутствия новых обстрелов энергетики. Такое мнение высказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире телеканала "Киев 24".

"Дефицит (электроэнергии - ред.) будет продолжаться еще дней десять и потом понемногу будет уменьшаться, потому что будет спадать жара и планируется вывод из ремонта одного атомного блока", - отметил Омельченко.

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По его словам, может улучшиться ситуация с тепловыми электростанциями и некоторыми гидроэлектростанциями. Поэтому уже с конца июля - начала августа можно ожидать несколько меньших отключений света.

В то же время он отметил, что ситуация будет лучше только в том случае, если не будет новых разрушений энергетической инфраструктуры Украины российскими ракетами и дронами.

Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии/ Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что света может стать больше - президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ходе переговоров с ЕС. Он отметил, что Украина ведет переговоры с европейскими партнерами по увеличению импорта электроэнергии из стран ЕС.

Также ранее сообщалось, что за несколько недель ситуация со светом кардинально изменится. В правительстве подтвердили осторожные прогнозы энергетиков относительно конца июля.

Напомним, из-за жары в Украине меняются графики отключения света. Сегодня на максимуме потребление на 7% превышает аналогичный показатель 10 июля.

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