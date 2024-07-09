Через несколько недель ситуация со светом кардинально изменится: что говорят в Кабмине

В правительстве подтвердили осторожные прогнозы энергетиков относительно конца июля.

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Графики отключения света - какими будут в июле / Колаж: Главред, фото: pixabay

Уже во второй половине июля Украину ждут не такие длительные отключения света, как сейчас. О вероятном изменении графиков рассказал на заседании Кабмина во вторник, 9 июля, премьер Денис Шмыгаль.

Он отметил, что ситуация со светом сейчас является "чрезвычайно сложной", в частности из-за российских обстрелов и жары.

Однако, по осторожным прогнозам правительственных чиновников, во второй половине месяца энергетики "добавят" электроэнергии потребителям и сократят графики отключений.

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"В то же время в 20-х числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершаются ремонтные работы на некоторых объектах генерации, которые увеличат мощность в энергосистеме. Таким образом, отключения света будут не такими длительными", - высказался Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Графики отключений - какая ситуация со светом сегодня

В Украине во вторник, 9 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии . В разные часы суток объемы ограничений будут разными.

В период с 05:00 до 14:00 будут применены графики отключений в объеме двух очередей одновременно; с 16:00 до 22:00 - в объеме 4 очередей одновременно; в остальные часы - 3 очереди.

Как писал Главред, с 9 по 24 июля по всей стране НЭК "Укрэнерго" планировала не выключать свет в течение суток в каждой области согласно графику, однако сейчас компания решила отменить его.

Тогда как председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Согласно подсчетам МВФ, в Украине уничтожены мощности более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС . Украинская власть работает оперативно, чтобы устранить убытки и обеспечить достаточное электроснабжение.

Как говорится в статье Kyiv Post, если уже сейчас отключения света происходят в несколько раундов, то зимой мощностей страны может быть мало даже для отопления и водоснабжения потребителей. Энергетики же говорят, что украинцы могут оставаться без электроснабжения зимой в течение 12 часов в сутки.

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