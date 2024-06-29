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Базовый сценарий: в Yasno рассказали, сколько будут длиться отключения света зимой

Юрий Берендий
29 июня 2024, 11:02
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Дефицит в энергосистеме зимой по базовому прогнозу составит около 35%, что означает, что свет для будут выключать по 12 часов в день, считают в "Yasno".
Базовый сценарий: в Yasno рассказали, сколько будут длиться отключения света зимой
В Yasno назвали продолжительность отключений света зимой / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что по базовому сценарию отключения света зимой будут длиться 12 часов в сутки. Об этом Коваленко рассказал в интервью Delo.ua.

Согласно базовому сценарию, украинцы могут оставаться без электроснабжения зимой в течение 12 часов в сутки. Об этом сообщил генеральный директор компании "Yasno" Сергей Коваленко.

Комментируя свое предыдущее заявление о том, что свет украинцам могут давать всего по 5-6 часов в день, он отметил, что это до сих пор остается достаточно вероятным сценарием.

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"Но любой прогноз основывается на предположениях. Если честно, то реальные прогнозы надо делать в конце августа. Чтобы сделать прогнозы относительно часов со светом, нам надо спрогнозировать дефицит. Для этого надо знать каким будет ожидаемое потребление и какой будет генерация", - отметил он.

Кроме того, Коваленко акцентировал внимание на том, что сейчас часть энергоблоков украинских АЭС находится на ремонте и заработать на полную мощность они смогут только к началу осени. Он также отметил, что продолжаются активные работы по восстановлению гидроэлектростанций и ТЭС.

"Какую-то часть генерации смогут вернуть в систему. Кроме этого у нас есть импорт. Сейчас мы можем максимально импортировать 1,7 ГВт. Идут разговоры о возможности расширения пропускной способности до 2 ГВт и более", - сказал гендиректор компании "Yasno".

Он сделал предположение, что генерация электроэнергии в Украине увеличится при условии отсутствия обстрелов со стороны России

"С другой стороны, зимой потребление в стране самое большое. Мой базовый прогноз - в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это означает для потребителей? Если запитают критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз - 12 часов без света. Может быть хуже, если не восстановят разрушенные мощности и не договорятся об импорте. Может быть лучше, если восстановят все запланированное и еще температура будет благоприятная", - резюмировал он.

энергопотребление инфографика
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно о Yasno?

YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.

По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

Отключения света в Украине - что известно о графиках отключений

Напомним, как ранее сообщал Главред, председатель правления НЭК Укрэнерго, Владимир Кудрицкий, заявил о возможности отмены отключений электроэнергии в некоторых регионах Украины, в частности в зонах, находящихся близко к линии фронта. Правительство в ближайшие дни планирует определить эти зоны, где не будет применяться график отключений.

На выходных 29-30 июня 2024 года отключения света могут быть приостановлены по всей стране, поскольку потребление в эти дни обычно уменьшается, и имеющегося объема генерации может хватить для обеспечения электроэнергией всех регионов Украины. Об этом отметила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Она также отметила, что частые отключения электроэнергии в Украине стали результатом атак России на энергетические объекты. С началом недели ситуация значительно ухудшилась из-за субботней атаки оккупантов.

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