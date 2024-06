В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины

Многие представители так называемых "российских элит" изменили свою позицию относительно агрессивной войны РФ против Украины от критики военных действий до ее поддержки, поскольку они считают, что Россия преобладает. Однако, настоящей причиной изменения позиции российских элит является страх перед репрессиями со стороны режима. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Российский оппозиционный журналист и основатель телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь в статье для Foreign Affairs заявил, что многие представители российской элиты, которые в 2022 году были против войны, теперь поддерживают агрессию против Украины. Зыгарь объясняет это "медленными, но устойчивыми успехами России на поле боя, отставанием Украины в боеприпасах и вероятным уменьшением западной помощи".

По его словам, российские элиты даже начали обсуждать возможные результаты войны, которые будут считаться победой для России. Один российский олигарх, который ранее критиковал войну, якобы заявил, что "Россия должна выиграть войну, иначе нам не позволят жить и Россия рухнет".

В ISW отметили, что информация о том, что российские элиты сейчас считают, что Россия может одержать победу на поле боя и даже обсуждают эту победу, свидетельствует об их поддержке заявленной Путиным теории победы. Согласно этой теории, оккупанты смогут продолжать постепенное продвижение, предотвращая значимые украинские контрнаступления, и в конце концов выиграть войну на истощение.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.