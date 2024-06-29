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ВСУ вернули утраченные позиции в двух областях: в ISW заявили о новом наступлении РФ

Юлия Закрепа
29 июня 2024, 08:26
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Силы обороны Украины недавно вернули утраченные позиции на линии Купянск-Сватово-Кременная.
ВСУ вернули утраченные позиции в двух областях: в ISW заявили о новом наступлении РФ
Что происходит на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, instagram/libkos

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские силы недавно отбили позиции на севере Харьковской области, а также вернули утраченные позиции на линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако, войска РФ продвинулись в восточной части Часового Яра.

Ситуация на Харьковщине

В отчете американского Института изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Украины недавно отбили позиции на севере Харьковской области на фоне боевых действий 28 июня.

Командир украинского батальона беспилотников, который действует на Харьковском направлении, 28 июня сообщил, что ситуация на севере Харьковской области стабилизировалась и что российские силы не достигли значительного прогресса примерно с 12 июня.

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Также он заявил, что российские силы используют на Харьковском направлении как штурмовые подразделения "Шторм", укомплектованные плохо обученным персоналом, так и регулярные российские части.

По его словам, российские силы быстро пополняют свой состав в этом районе, несмотря на значительные потери. Бои в районе Волчанска и внутри него 28 июня продолжались. Сообщается, что подразделения российского инженерного батальона "Феникс" пытаются дистанционно заминировать районы на севере Харьковской области.

11 июня ISW замечала сообщения о том, что подразделения российской 83-й бригады ВДВ действуют вблизи Часового Яра.

Аналитики отмечают, что подразделения российской 83-й бригады ВДВ на Харьковском направлении, вероятно, понесли значительные потери, которые сделали их неэффективными в бою.

Ситуация на Луганщине

Силы обороны Украины недавно вернули утраченные позиции на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, показывают, что ВСУ недавно вернули утраченные позиции к югу от Кременной и к востоку от села Терновое.

В то же время сообщается, что 28 июня российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако подтвержденных данных о продвижении российских войск в этом районе нет.

Российский военкор утверждал, что войска РФ продвинулись в районе Степной Новоселовки и Серебрянского леса, но ISW не обнаружил подтверждения этих утверждений.

Армия РФ продолжает наступательные операции на 9 направлениях.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что аналитик Bild Юлиан Рёпке заявил, что наступление на Харьковщине оборачивается для РФ катастрофой. Ситуация для россиян на Харьковщине ухудшается, в частности, из-за дефицита военной техники, который РФ не способна перекрывать.

В Defense Express сообщили, что россияне пытаются пробиться к возвышенности на Харьковщине. РФ осуществляет наступление на значительно более широкой протяженности фронта, не только в зоне Боровой. Покровское, Кураховское направления остаются для противника приоритетными.

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