Украина переходит на новую систему учета в ТЦК - кого затронет в первую очередь

В Украине заработала автоматизированная система постановки на воинский учет для молодежи в возрасте 17-25 лет, юрист рассказал, что изменилось для украинцев.

https://glavred.info/war/ukraina-perehodit-na-novuyu-sistemu-ucheta-v-tck-kogo-zatronet-v-pervuyu-ochered-10680980.html Ссылка скопирована

В Украине вводят новую систему для учета ТЦК - юрист раскрыл детали / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Военнообязанных в возрасте 17-25 лет автоматически будут ставить на воинский учет без посещения ТЦК

В Украине пытаются разгрузить работу ТЦК и СП

В Украине ввели автоматическую систему постановки на воинский учет, которая работает на основе данных из государственных реестров и значительно упрощает сам процесс, ведь теперь он не требует очередей, справок или личного присутствия. Об этом рассказал юрист Юрий Танасийчук в эфире телеканала Киев24.

По его словам, новая система прежде всего охватывает военнообязанных в возрасте от 17 до 25 лет. Она автоматически использует информацию из реестров, в частности миграционной службы, для внесения таких лиц на учет. Система также должна учитывать исключения - исключая тех, кто по состоянию здоровья или по другим основаниям не подлежит воинскому учету.

видео дня

"Вокруг этого идет дискуссия, которая есть последние две недели. Чтобы это должно было сделать прежде всего разгрузить обработку людьми, работниками ТЦК массивно документов, систематизировать, сделать более качественным массив данных по военнообязанным лицам в Украине", - указывает он.

Юрий Танасийчук выразил надежду, что тестовый режим работы системы подходит к концу, и те недостатки, которые возникли из-за человеческого фактора или были не учтены ранее, будут исправлены.

По его словам, представители, связанные с Министерством обороны, уже отмечали, что исключение лиц из реестра военнообязанных возможно только вручную - и только при наличии обоснованных оснований. Сейчас это действительно происходит исключительно по личному обращению гражданина, который имеет подтверждающие документы о невозможности пребывания на воинском учете. Для этого нужно обратиться в ТЦК.

Смотрите видео заявления юриста об изменениях в работе ТЦК и СП:

/ Фото: скриншот

"Во всех остальных случаях, через массив данных, постановку на учет делает система", - резюмирует юрист.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска намеренно обстреливают территориальные центры комплектования в Украине, стремясь сорвать мобилизационный процесс. Однако мобилизация продолжается. Об этом заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

Если гражданин уклоняется от службы, его могут объявить в розыск через ТЦК и СП. Адвокат компании Evrikalaw Мирослава Мостовая объяснила, как проверить, внесено ли ваше имя в список разыскиваемых.

Кроме того, 30 июня правительство одобрило законопроект, предусматривающий изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ему, участники программы "Контракт 18-24", которые уже прошли службу, получат годовую отсрочку от повторного призыва. Об этом проинформировало Министерство обороны.

Другие новости:

О персоне: Юрий Танасийчук Юрий Танасийчук - украинский юрист, основатель юридически-медийной фирмы April Consult, но не зарегистрирован как адвокат в Едином реестре адвокатов Украины. Он регулярно комментирует темы мобилизации, повесток, экономического бронирования и правовых коллизий соответствующего законодательства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред