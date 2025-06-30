Часть украинцев получит годовой 'иммунитет' от мобилизации - Минобороны

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Правительство гарантировало 12-месячную отсрочку участникам проекта "Контракт 18-24"
Ранее таких военных могли мобилизовать повторно сразу после увольнениявидео дня
Закон устраняет правовой пробел относительно непрерывной службы
В понедельник, 30 июня, правительство поддержало законопроект, который вносит правки в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Отныне добровольцы, которые проходили службу в рамках проекта "Контракт 18-24", будут иметь 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Ранее после завершения службы по такому контракту граждане снова подпадали под мобилизацию и могли быть немедленно призваны повторно. В условиях действия военного положения ТЦК теоретически мог сразу выдать повестку повторно. В законодательстве не существовало специальной нормы, защищающей контрактников-добровольцев от "непрерывной службы".
Утвержденные изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устраняют этот правовой пробел. Отныне добровольцам гарантируется законодательно закрепленная возможность вернуться к мирной жизни минимум на год. За это время они смогут пройти реабилитацию, восстановиться физически и психологически, а также реализовать другие личные или образовательные планы.
Однако законопроект, который будет гарантировать отсрочку для участников проекта "Контракт 18-24", еще должен принять Верховная Рада Украины.
Контракт 18-24 лет - новости Украины
Инициатива напрямую связана с добровольной программой "Контракт 18-24", старт которой был объявлен 11 февраля Министерством обороны. Ее главная цель - привлечение граждан в возрасте от 18 до 24 лет в ряды Сил обороны Украины на срок один год.
Добровольцы до 25 лет, которые ранее присоединились к ВСУ, также могут получить единовременную выплату в 1 млн грн, заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Для этого нужно обратиться к командиру и узнать алгоритм получения средств.
Как сообщал Главред, подготовка военнослужащих в рамках проекта "Контракт 18-24" длится до трех месяцев и проходит в три этапа: базовая, профессиональная и адаптация. К участию в боях допускаются только после завершения всех этапов.
Участники получают 1 млн грн помощи, ежемесячно до 120 тыс. грн, жилищную компенсацию, бесплатное обучение, возможность "нулевой" ипотеки, право на выезд за границу.
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Что такое Министерство обороны Украины?
Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.
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