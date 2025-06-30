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Часть украинцев получит годовой "иммунитет" от мобилизации - Минобороны

Руслана Заклинская
30 июня 2025, 18:42
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Добровольцы по проекту "Контракт 18-24" теперь имеют год передышки.
Часть украинцев получит годовой 'иммунитет' от мобилизации - Минобороны
Правительство гарантировало 12-месячную отсрочку участникам проекта "Контракт 18-24" / Колаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, 22ОМБр

Главное:

  • Правительство гарантировало 12-месячную отсрочку участникам проекта "Контракт 18-24"

  • Ранее таких военных могли мобилизовать повторно сразу после увольнения

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  • Закон устраняет правовой пробел относительно непрерывной службы

В понедельник, 30 июня, правительство поддержало законопроект, который вносит правки в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Отныне добровольцы, которые проходили службу в рамках проекта "Контракт 18-24", будут иметь 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Ранее после завершения службы по такому контракту граждане снова подпадали под мобилизацию и могли быть немедленно призваны повторно. В условиях действия военного положения ТЦК теоретически мог сразу выдать повестку повторно. В законодательстве не существовало специальной нормы, защищающей контрактников-добровольцев от "непрерывной службы".

Утвержденные изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устраняют этот правовой пробел. Отныне добровольцам гарантируется законодательно закрепленная возможность вернуться к мирной жизни минимум на год. За это время они смогут пройти реабилитацию, восстановиться физически и психологически, а также реализовать другие личные или образовательные планы.

Однако законопроект, который будет гарантировать отсрочку для участников проекта "Контракт 18-24", еще должен принять Верховная Рада Украины.

мобилизация, контракт 18-24 Инфографика
Контракт 18-24 / Инфографика: Главред

Контракт 18-24 лет - новости Украины

Инициатива напрямую связана с добровольной программой "Контракт 18-24", старт которой был объявлен 11 февраля Министерством обороны. Ее главная цель - привлечение граждан в возрасте от 18 до 24 лет в ряды Сил обороны Украины на срок один год.

Добровольцы до 25 лет, которые ранее присоединились к ВСУ, также могут получить единовременную выплату в 1 млн грн, заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Для этого нужно обратиться к командиру и узнать алгоритм получения средств.

Как сообщал Главред, подготовка военнослужащих в рамках проекта "Контракт 18-24" длится до трех месяцев и проходит в три этапа: базовая, профессиональная и адаптация. К участию в боях допускаются только после завершения всех этапов.

Участники получают 1 млн грн помощи, ежемесячно до 120 тыс. грн, жилищную компенсацию, бесплатное обучение, возможность "нулевой" ипотеки, право на выезд за границу.

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Что такое Министерство обороны Украины?

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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