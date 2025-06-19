Мобилизация в Украине продолжается: как узнать, в розыске ли вы в ТЦК

Процедура розыска инициируется руководителем ТЦК через обращение в полицию и внесение данных в соответствующие реестры.

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Что стоит знать каждому военнообязанному / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Проверить статус розыска можно двумя способами: официальным запросом в ТЦК или через "Резерв+"

Для выхода из статуса "в розыске" необходимо явиться в ТЦК, оплатить штраф и обновить данные

В Украине продолжается мобилизация в связи с войной против России. Если гражданин уклоняется от службы, его могут объявить в розыск через Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Адвокат компании Evrikalaw Мирослава Мостовая в интервью Фокусу объяснила, как узнать, есть ли ваше имя в таком розыске.

Имеют ли право объявлять в розыск?

По словам Мостовой, в случае уклонения от службы сотрудники ТЦК вместе с полицией могут инициировать розыск гражданина. Речь идет о статьях закона "О воинской обязанности и военной службе", постановлении Кабмина №921 и приказах Минобороны.

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"В этих документах описаны механизмы контроля за военнообязанными, а также действия в случае их неявки без уважительной причины. Розыск, инициированный ТЦК и СП, - это одна из мер административного воздействия на военнообязанных, которые не выполняют свои обязанности, определенные законом во время мобилизации или ведения воинского учета", - подчеркнула адвокат.

​ Степени годности к военной службе / Инфографика: Главред

Как проверить, находитесь ли вы в розыске ТЦК?

Мостовая отметила, что есть два законных способа узнать о наличии розыска:

обратиться с письменным запросом в ТЦК и СП по месту жительства;

воспользоваться онлайн-сервисом "Резерв+".

Юрист пояснила, что чтобы снять себя с розыска, необходимо прийти в ТЦК лично, оплатить штраф после получения соответствующего постановления и обновить свои военные данные.

"Чтобы избежать неприятных штрафов, стоит помнить о необходимости соблюдения правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", - сказала Мостовая.

Как запускается розыск?

Процедура розыска инициируется руководителем ТЦК, который подает запрос в полицию о задержании лица с последующей доставкой в центр. Также могут быть переданы данные в базу МВД или государственный реестр военнообязанных "Оберіг".

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, Главред рассказывал, стоит ли ждать снижения мобилизационного возраста в Украине и будет ли усиливаться мобилизация на фоне нового наступления РФ. Также объяснялось, чего хочет Запад и кого призовут первыми.

В свою очередь экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко раскрыл детали по усилению мобилизации в Украине. По его мнению, расширение возрастных границ мобилизации не поможет изменить ситуацию на фронте, для этого нужно новейшее западное оружие.

В то же время в ВСУ назвали, кому повестки вручат в первую очередь. Сейчас Генштаб ВСУ определяет общую численность личного состава, необходимого для комплектования подразделений.

Больше важных новостей:

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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