Такого не было с зимы 2024 года: РФ прибегла к опасному повороту и выбрала цель

Россия все чаще использует гражданские транспортные средства, вездеходы и мотоциклы для штурмовых действий из-за дефицита бронетехники.

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Россияне снова штурмуют Торецк / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот из видео

Ключевые выводы ISW:

Зима 2024-2025 годов характеризовалась снижением механизированных штурмов со стороны РФ

Войска РФ возобновили механизированные штурмы в районе Торецка, что указывает на изменение тактики

Возобновление атак может свидетельствовать о сосредоточении усилий россиян на этом направлении

Российские войска возобновили использование механизированных атак в районе Торецка, что свидетельствует об изменении тактики и преимуществ противника. Согласно последним данным американского Института изучения войны (ISW), 17 июня оккупанты провели по меньшей мере один механизированный штурм - размером, по оценкам, не менее взвода - на подступах к Торецку в Донецкой области.

Камеры с геолокацией зафиксировали, что наступление происходило к западу от Яблоновки (западнее Торецка) с применением минимум трех бронированных боевых машин и четырех моторизованных транспортных средств, предположительно ATV.

видео дня

18 июня военный обозреватель Юрий Бутусов сообщил, что россияне также провели механизированный штурм вблизи Константиновки, силами, которые уже можно сравнить с ротным подразделением. По его данным, украинские подразделения уничтожили не менее 15 единиц тяжелой бронетехники врага и 8 моторизованных машин.

РФ возобновляет штурмы в Донецкой области / фото: Институт изучения войны (ISW)

Эксперты отмечают, что зимой 2024-2025 годов россияне существенно реже использовали механизированные атаки. Это связано с высокой эффективностью украинских дронов и постепенным истощением бронетехники на складах ВС РФ. ISW отмечает, что танки советского образца стали применять значительно реже.

Из-за дефицита бронетехники российское командование все чаще использует гражданские транспортные средства, квадроциклы и мотоциклы для атаки. В апреле 2025 года Минобороны РФ даже официально анонсировало интеграцию мотоциклов в наступательные операции.

Аналитики ISW отмечают, что восстановление механизированных действий в районе Торецка свидетельствует о намерении российского командования сконцентрировать усилия именно на этом направлении фронта.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как рассказывал Главред, военный обозреватель Василий Пехньо рассказал, где будет наступать РФ летом. Он назвал самые горячие направления на летнюю кампанию российской армии и заявил, что Сумщина, Запорожье и Херсонщина могут использоваться как отвлекающие направления.

В то же время ситуация на Сумском направлении резко изменилась. Враг пытается прорвать оборону украинских войск на ограниченном участке, в пределах двух общин Сумщины, однако несет большие потери, отметили в ГПСУ.

Также в ВСУ четко ответили, может ли Россия высадить десант в Одессе и захватить город. Силы обороны активно готовятся к различным сценариям развития событий.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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