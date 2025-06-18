Трамп фактически открыл путь массированным атакам РФ, забрав оружие у Украины - WP

Представитель СБУ отметил срочную потребность в новых решениях против дронов-камикадзе типа "Shahed", иначе массированные атаки станут ежедневными.

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Решения администрации Трампа ослабили защиту Киева/ Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скрин с видео

Ключевые ответы WP:

Что произошло после переброски снарядов из США

Как отказ в оружии повлиял на ситуацию в Киеве

В ночь с 16 на 17 июня Киев подвергся масштабному ракетно-дроновому удару со стороны России. Это произошло после того, как Соединенные Штаты передали на Ближний Восток партию из 10 тысяч боеприпасов, предназначенных для борьбы с беспилотниками - те самые, что ранее должны были поступить в Украину. Об этом информирует источник в Службе безопасности Украины в комментарии The Washington Post.

Представитель СБУ подчеркнул, что нехватка именно недорогих или малых ракет, которые используются для уничтожения дронов, критически ослабляет оборону страны. Это особенно опасно, учитывая интенсивность вражеских атак: российские войска запускают сотни дронов во время каждого обстрела.

видео дня

"Они забрали все эти боеприпасы. Они были чрезвычайно важными. Нам нужно как можно скорее найти новое решение против Shahed. Иначе такая ситуация будет повторяться каждый день", - отметил собеседник издания.

В свою очередь, эксперт Украинского института стратегических исследований Николай Биелисков обратил внимание, что изменение направления поставок боеприпасов в регион Ближнего Востока лишает Украину надлежащей защиты именно тогда, когда Россия адаптирует свои методы ведения войны, делая удары все более разрушительными.

Атака на Киев 17 июня - последние детали

Как писал Главред, в ночь на 17 июня российские войска совершили атаки ударными беспилотниками по Киеву и нескольким областям Украины, из-за чего в стране была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что РФ ударила по Киеву 175 дронами и 16 ракетами. Больше всего разрушений в Соломенском и Дарницком районах.

К сожалению, в ГСЧС сообщили, что, по состоянию на 18 июня, количество жертв возросло. Всего из-под завалов разрушенного российской ракетой 9-этажного дома в Соломенском районе изъяты тела 17 человек.

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Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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