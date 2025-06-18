Атака РФ по Киеву 17 июня: число жертв выросло, спасатели достали тела из-под руин

Всего из-под завалов разрушенного российской ракетой 9-этажного дома в Соломенском район изъяты тела 17 человек.

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Выросло число жертв атаки на Киев 17 июня 2025 / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Число жертв ракетной атаки РФ выросло

На руинах дома в Киеве изъяты тела 17 человек

Сегодня в столице день траура

Спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой 9-этажного дома в Соломенском районе Киева новые тела погибших. Таким образом, количество жертв этой атаки РФ по столице Украины 17 июня возросло.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, Соломенском районе всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы.

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"По состоянию на 7:00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще 5 погибших", - говорится в сообщении.

Всего по указанному адресу изъяли тела 16 человек. Работы на месте еще продолжаются.

"Всего в столице погиб 21 человек и 134 человека пострадали", – отметили спасатели.

В 08:09 в ГосЧС сообщили, что из-под завалов деблокировано тело еще одного погибшего (мужского пола).

"Всего по указанному адресу изъяты тела 17 человек", - говорится в сообщении.

Работы на месте ракетного удара продолжаются / Фото: ГосЧС

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил в Telegram, что работы по разбору завалов и поиску людей в Соломенском районе продолжались всю ночь.

"К сожалению, самые плохие прогнозы пока сбываются. Некоторых из киевлян, которые вчера после атаки перестали выходить на связь, вытащили из-под завалов. По состоянию на восемь часов утра в результате прямого попадания в дом в Соломенском районе погибли 17 человек. Поиски продолжаются", - написал он.

Ткаченко напомнил, что в Киеве объявлен День траура.

Ракетный удар по Киеву 17 июня 2025 / Фото: ГосЧС

Воздушная атака РФ 17 июня - что известно

Как писал Главред, глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

Мэр Кличко сообщил, что Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей. Дом "сложился" до уровня полтора-двух этажей.

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