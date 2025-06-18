Всего 2 страны: в Германии сказали, кто может заставить РФ закончить войну

Мерц убежден, что США должны давить на Россию, чтобы война в Украине закончилась.

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Мерц сделал заявление о войне в Украине и обратился к администрации Трампа / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

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Санкции могут остановить войну в Украине

Давить экономически могут только Китай и США

Остановить войну в Украине может только мощное экономическое давление на Москву. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Он отметил, что санкции против страны-агрессора России являются ключевым элементом для прекращения войны в Украине.

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По словам Мерца, рычаги влияния для прекращения войны имеют только две страны. Среди которых Соединенные Штаты Америки и Китай.

По мнению немецкого канцлера, Пекин не будет давить экономически на РФ, поэтому ответственность возлагается прежде всего на Вашингтон.

"Только две страны в мире имеют реальные возможности осуществить такое давление, - заявил он, - Одна из них - Китайская Народная Республика, другая - Соединенные Штаты Америки. Китай этого не сделает. Поэтому остается США, которые должны это сделать, и мы поощряем и подбадриваем американского президента Дональда Трампа", - подчеркнул Мерц.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред, россияне ежедневно наносят удары по Украине. В частности, в ночь на 17 июня, враг атаковал Киев дронами и ракетами. В результате удара РФ погибли люди.

Уже в ночь на 18 июня, российские оккупанты атаковали Запорожье ударными дронами. По предварительным данным, враг применил 13 беспилотников для атаки на город. В результате российского обстрела возникло три пожара, площадью 100, 300 и 800 м. кв.

Тем временем конфликт между Россией и Украиной в Москве называют "специальной военной операцией". После того как СБУ провела операцию "Паутина", ярость в РФ достигла такого уровня, что звучали новые призывы к главе Кремля Владимиру Путину официально "объявить войну" Украине.

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Кто такой Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Мерц стал новым немецким канцлером.

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