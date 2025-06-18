За жизнь молилась вся Украина: появилось фото погибшего в Киеве 31-летнего Дмитрия

Мужчина учился в университете им. М. Драгоманова на 1 курсе магистратуры.

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Оккупанты нанесли массированный удар по Киеву 17 июня / Коллаж: Главред, фото facebook.com/udu.dragomanova, скриншот из видео

Вкратце:

Россия ударила ракетой по многоэтажке в Киеве

В результате вражеского удара погибли 23 человека, в том числе 31-летний Дмитрий

В четверг, 17 июня, в Киеве из-под завалов многоэтажки в Соломенском районе спасатели достали тело 31-летнего мужчины, родители которого весь день возле руин ждали известия о его спасении. В Украинском государственном университете имени Михаила Драгоманова, где учился мужчина, показали фото погибшего Дмитрия.

"В эти страшные дни сердца украинцев разрываются от боли... Это парень, за судьбой которого следила вся страна. Тот, чьи родители стояли у руин уничтоженного дома и ждали своего сына, молились и не отходили... Мы все молились вместе с ними. Их фотографии облетели весь мир, стали символом боли и надежды... Но чуда не произошло", - говорится в сообщении. видео дня

Погибший Дмитрий / фото: facebook.com/udu.dragomanova

В публикации указано, что погибшим оказался Исаенко Дмитрий Константинович - студент группы 1мЗЛФР, 1 курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья, специальности "Физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация)".

"Ему было всего 31 год. Молодой, светлый, добрый. Дмитрий был хорошим другом, достойным сыном, вдохновенным человеком... Он жил, учился, верил в жизнь - пока его не забрала война", - резюмировали в коллективе.

Какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Атака РФ по Киеву 17 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 17 июня, страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.

Из-за атаки на Киев 17 июня количество погибших возросло до 23. В столице объявлен День траура. А разбор завалов в Соломенском районе до сих пор продолжается.

Позже пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс выступила с заявлением, в котором осудила действия российской армии и подтвердила гибель американского гражданина в результате атаки на Киев.

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