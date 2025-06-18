Первая реакция США на массированный удар по Киеву: что заявили в Вашингтоне

В Госдепе США сообщили о жертвах среди гражданских и осудили действия РФ после удара по Киеву.

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Госдеп выразил соболезнования после ночного удара по столице Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com,

Кратко:

РФ ночью атаковала Киев и другие города Украины

Госдеп осудил действия России и выразил соболезнования пострадавшим

В ночь на 17 июня российские войска нанесли масштабный комбинированный удар по Украине, в том числе атаковали столицу. После этого на обстрелы со стороны РФ отреагировали в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс выступила с заявлением, в котором осудила действия российской армии и подтвердила гибель американского гражданина в результате атаки на Киев.

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"Нам известно о вчерашнем нападении на Киев, которое привело к многочисленным жертвам, в частности трагической смерти гражданина США. Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших", - отметила Брюс.

Она подчеркнула, что правительство США глубоко сочувствует всем пострадавшим в результате обстрела. Также пресс-секретарь сообщила, что не может раскрывать больше деталей о погибшем американце из уважения к его семье.

Удар РФ по Украине в ночь на 17 июня - что известно

Как сообщал Главред, Киев был в дыму после атаки РФ, были повреждены многоэтажки, много раненых и погибших. Оккупанты атаковали жилые дома.

Также ранее сообщалось, что РФ запустила более 440 дронов и 32 ракеты. Киев пережил один из самых страшных ударов. Также ночью были атакованы Одессу, Запорожье, Черниговскую, Житомирскую, Кировоградскую, Николаевскую и Киевскую области.

Напомним, РФ ударила по Киеву ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей.

Также сообщалось, что на рассвете РФ атаковала Одессу - пострадали 17 человек, в том числе беременная женщина. Оккупанты разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

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