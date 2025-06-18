Количество погибших растет: спасатели нашли еще тела под завалами в Киеве

Кратко:
- Спасатели продолжают поисково-спасательные работы после ракетного обстрела
- Из-под завалов девятиэтажки достали тела еще трех погибших
- Всего в Киеве погибли 16 человек, 134 пострадали
В Соломенском районе столицы спасатели продолжают поисково-спасательные работы после ракетного обстрела. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома достали тела еще трех погибших.
"В Соломенском районе из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще трех погибших лиц. Всего по указанному адресу изъяты тела 11 человек", - отмечается в сводке ГСЧС, опубликованной в 23:20 в Telegram-канале.видео дня
В сообщении также указывается, что всего в результате обстрела в Киеве погибли 16 человек, еще 134 - получили ранения.
Спасательные работы на месте удара продолжаются.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.
Кроме того, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В столице Украины есть разрушения. Оккупанты били по жилым домам. Спасателей и медиков вызвали в Шевченковский, Днепровский, Дарницкий, Соломенский, Святошинский, Дарницкий районы города.
Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей. Дом "сложился" до уровня полутора-двух этажей.
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Что такое ГСЧС?
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
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