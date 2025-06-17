Канада выделила миллиардную помощь Украине и больно ударила по РФ

Премьер-министр Канады объявил о новом санкционном пакете против 40 юрлиц из РФ и "теневого флота".

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Канада выделяет Украине более $1,48 млрд военной помощи и бьет санкциями по "теневому флоту" РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Что известно:

Канада выделяет Украине помощь на более чем 2 млрд канадских долларов

Украине также предоставляют кредит из активов РФ

Канада объявила новые санкции против 40 юрлиц РФ и "теневого флота"

Канада предоставляет Украине пакет военной помощи на сумму более 2 млрд канадских долларов (около $1,48 млрд). В то же время Оттава вводит санкции против 40 юрлиц из РФ и за ее пределами, а также против более 200 судов "теневого флота". Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита G7.

"Мы предоставляем дополнительную военную помощь - беспилотники, вертолеты, более широкое вооружение - на сумму более 2 миллиардов долларов помощи непосредственно Украине. И, кроме того, мы распределяем следующий транш кредита, основанный на замороженных российских активах, также более 2 миллиардов долларов", - заявил Карни. видео дня

По его словам, эта помощь является прямым вкладом Канады в поддержку украинского сопротивления российской агрессии. Карни также отметил, что Канада будет активно сотрудничать с европейскими и другими союзниками, чтобы и они сделали свой вклад. Премьер подчеркнул, что поддержка будет "непоколебимой", пока не будет достигнут справедливый мир для Украины.

Санкции против РФ

Кроме того, премьер-министр объявил о новом санкционном пакете против РФ. Ограничения введены против более 40 физических и юридических лиц, а также против более чем 200 судов так называемого "теневого флота" РФ.

"Сегодня Канада объявляет о нескольких мерах, прежде всего - санкции в отношении определенного количества лиц в РФ, против более чем 40 организаций в России и за ее пределами, которые пытаются сделать вклад в обход санкций, и против более чем 200 судов из "теневого флота", - объявил премьер.

Карни подчеркнул, что международное давление на Кремль должно расти, поскольку Россия продолжает агрессию и отказывается от любых мирных переговоров. В этом контексте Канада анонсировала новый пакет ограничительных мер.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Реакция Зеленского

Во время переговоров Зеленский проинформировал Марка Карни об очередной масштабной ночной атаке РФ на гражданскую инфраструктуру Украины: оккупанты применили 440 иранских "шахедов" и 32 ракеты, включая баллистические, направленные против мирных жителей. Они также обсудили усиление дипломатического взаимодействия в рамках НАТО, G7 и коалиции союзников, в частности усилия для укрепления украинской ПВО, дальнейшее углубление военного сотрудничества, запуск совместного производства вооружения и привлечение инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс.

"Благодарен за введение новых санкций против российского теневого флота, ряда российских лиц и более 40 компаний в России и других странах, которые помогают России обходить санкции. Отдельно спасибо за новую военную поддержку Украины: дроны, вертолеты, боеприпасы на сумму более 2 млрд долл., и следующий транш на более 2 млрд долл. за счет доходов от замороженных российских активов", - заявил Владимир Зеленский.

Саммит G7 в Канаде - новости по теме

Напомним, 12 июня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение на саммит "Большой семерки" (G7). Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт тогда подтвердила подготовку двусторонних встреч президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами, среди которых должен был быть и Зеленский.

Однако уже 17 июня Дональд Трамп неожиданно досрочно покинул саммит и вернулся в Вашингтон. В своей заметке в социальной сети Truth Social он резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за якобы ложное толкование причин его отъезда. Трамп заявил, что покинул саммит не из-за ситуации на Ближнем Востоке, а "из-за чего-то гораздо более важного", не уточнив деталей.

Как сообщал Главред, 17 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду для участия в саммите G7. В рамках визита он встретится с лидерами Франции, Великобритании, Италии, Германии, Еврокомиссии, Евросовета, Японии, Индии, Бразилии, НАТО, Всемирного банка и премьером провинции Манитоба.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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