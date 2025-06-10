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Новые санкции против РФ: Зеленский раскрыл условие Запада насчет мобилизации

Алексей Тесля
10 июня 2025, 13:31
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Украинские власти предоставили возможность добровольной службы для граждан 18-24 лет по контракту.
Новые санкции против РФ: Зеленский раскрыл условие Запада насчет мобилизации
Владимир Зеленский прокомментировал вопрос мобилизации / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Зеленского:

  • Украинская армия способна пополнять ряды на 27 тысяч человек в месяц
  • Россия привлекает 40-50 тысяч новобранцев в месяц
  • Запад настаивает на мобилизации в Украине 18-летних

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мобилизация – это сложный вопрос в любой войне, и Украина не является исключением.

Он подчеркнул в интервью Válasz Online, что украинская армия способна пополнять ряды на 27 тысяч человек в месяц, в то время как Россия привлекает 40-50 тысяч, объясняя это большими потерями среди российских войск.

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Зеленский указал, что Украина проводит мобилизацию благодаря военному положению и подчеркнул, что никто не имеет такого опыта в противостоянии России, как украинская сторона.

Вопрос санкций и мобилизации в Украине с 18 лет

Говоря о предложениях ввести мобилизацию с 18 лет, президент заявил, что не поддерживает такую меру. По его словам, успех военной операции зависит не столько от численности войск, сколько от оружия, технологий, финансов и давления на противника. Он добавил, что санкции должны касаться средств, которыми финансируется война со стороны России.

мобилизация инфографика
/ Инфографика: Главред

Также Зеленский отметил, что западные страны объясняют свою нерешительность в введении санкций тем, что Украина не привлекает к службе молодых людей от 18 лет. Он подчеркнул, что украинские власти предоставили возможность добровольной службы для граждан 18-24 лет по контракту, если это важно для международных партнеров. В то же время президент указал, что многие украинские бойцы воюют на фронте, не имея необходимого вооружения.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13229, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет заключать контракт на службу в Силах обороны Украины.

Ранее сообщалось, что военнообязанные граждане Украины, которые выехали за границу, все еще остаются под действием украинского законодательства о мобилизации.

Накануне стало известно, что Министерство здравоохранения Украины получило официальный запрос от Министерства обороны и Командования Медицинских сил ВСУ относительно разбронирования отдельных категорий медицинских работников.

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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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