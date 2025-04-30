Для части украинцев могут отменить бронирование - списки уже формируются

В Минздраве объявили о консультациях и формировании списков специалистов, которые подлежат разбронированию по требованию Минобороны и Медицинских сил ВСУ.

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Для части украинцев могут отменить бронирование / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Минздрав получил запрос на разбронирование специалистов определенных категорий

Проводятся консультации для формирования списков медработников для разбронирования

Министерство здравоохранения Украины получило официальный запрос от Министерства обороны и Командования Медицинских сил ВСУ по разбронированию отдельных категорий медицинских работников. Сейчас формируются соответствующие списки специалистов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В ведомстве также отметили, что в рамках совещания с руководителями областных департаментов здравоохранения с участием министра здравоохранения Виктора Ляшко одним из главных вопросов стало именно разбронирование медиков.

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В Минздраве напомнили, что в начале года Правительство приняло решение о 100% бронировании медицинских работников, работающих в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, общественного здоровья, учреждениях судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы, а также центрах крови, при условии, что это их основное место работы.

В то же время, для покрытия кадровых потребностей Вооруженных сил и оборонного сектора разработан механизм разбронирования отдельных специалистов, в которых сейчас есть необходимость.

"Сейчас Министерство здравоохранения Украины получило соответствующий запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования", - говорится в сообщении.

Что нужно для бронирования от мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13229, который предусматривает возможность для граждан в возрасте от 60 лет подписывать контракт на службу в Силах обороны Украины. Об этом сообщил секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Кроме того, Генеральный штаб принял решение направлять военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки в зоны боевых действий. На передовую могут попасть бойцы без боевого опыта и без ограничений по состоянию здоровья. Их должности будут передавать тем, кто получил ранения или контузии и больше не может участвовать в боях.

На фоне значительных потерь и нехватки личного состава Украина вынуждена искать новые ресурсы для мобилизации. Как подчеркнула народный депутат Нина Южанина, ситуация критическая и требует решительных мер на уровне государства.

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Кто такой Виктор Ляшко? Виктор Ляшко - украинский врач. Министр здравоохранения Украины с 20 мая 2021 года. Главный государственный санитарный врач Украины. Входит в Почтенный совет Общественной инициативы "Орден святого Пантелеймона" и в состав Украинского наблюдательного совета Superhumans Center - всеукраинского современного центра по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержки пострадавших от войны взрослых и детей, пишет Википедия.

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