Военнослужащих ТЦК и СП будут отправлять на фронт: важное решение Генштаба

Что известно:
- Военнослужащих при ТЦК и СП будут отправлять на фронт
- На фронт будут отправлять даже тех, у кого нет боевого опыта
- В ТЦК и СП будут отправлять военных, которые были ранены на фронт
Военнослужащих ТЦК и СП будут отправлять в районы ведения боевых действий. Соответствующее решение принял Генеральный штаб Украины.
На фронт будут отправлять военных без боевого опыта и без ограничений по состоянию здоровья. На их должности будут назначать лиц, которые были ранены, получили контузии и не могут выполнять боевые задачи по состоянию здоровья.
"Указанные меры имеют целью улучшить качество работы ТЦК и СП и обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости, что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период с 2022 года по 2025 год состоялась ротация всех руководителей ТЦК и СП. Почти 70% военнослужащих ТЦК и СП имеют боевой опыт. Около 50% личного состава составляют защитники и защитницы, которые получили ранения или контузии во время боевых действий.
"20% персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки - гражданские лица, то есть работники Вооруженных Сил Украины. В последние годы осуществлен ряд существенных изменений в работе ТЦК и СП: увеличено количество должностей по социальной работе, реформирована система морально-психологического обеспечения, усовершенствованы системы учета призывников, военнообязанных и резервистов, введена юридическая служба и тому подобное. Мероприятия по совершенствованию работы ТЦК и СП продолжаются", - говорится в сообщении.
Мобилизация в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, потребность в мобилизации в Украине напрямую связана с масштабами наступательных действий России. Об этом заявил военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, определенное количество мобилизованных должно служить компенсаторным механизмом для оперативного пополнения армии в соответствии с потребностями фронта.
В то же время командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков предполагает, что в будущем мобилизационный возраст в Украине могут снизить до 18 лет. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на фронте свидетельствует о необходимости привлечения в армию и самых молодых совершеннолетних граждан.
Комментируя тему темпов мобилизации в Украине главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что чтобы сохранять обороноспособность, Украина должна ежемесячно обеспечивать стабильный мобилизационный ресурс для противодействия растущим силам противника.
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ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
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