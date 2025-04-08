В Украине участились случаи штрафов от ТЦК: что изменилось и кто в зоне риска

ТЦК активизируют штрафы за нарушение мобилизационного законодательства.

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ТЦК начали активнее накладывать штрафы / Коллаж: Главред, фото: Львовский областной ТЦК и СП, УНИАН

Кратко:

ТЦК активизировали штрафы за нарушение воинского учета

Штрафы могут достигать до 59 000 грн и удваиваются при неуплате

Территориальные центры комплектования (ТЦК) стали активнее применять штрафы за несоблюдение мобилизационного законодательства и нарушение правил воинского учета. Об этом в эфире Украинского радио рассказал адвокат Роман Кичко.

"Это правда. ТЦК начали чаще штрафовать за нарушение мобилизационного законодательства и за нарушение правил воинского учета. Потому что все разобрались, как работает данная процедура", - назвал причину специалист. видео дня

Он подчеркнул, что штрафование - это не обязанность, а именно право органа власти, которым ТЦК может воспользоваться или нет. Все зависит от того, усматривают ли они в действиях гражданина состав правонарушения. В любом случае, пренебрежение правилами воинского учета влечет за собой административную ответственность.

Повестки через почту

Обновленный порядок предусматривает, что повестки будут направляться заказным письмом с уведомлением о вручении. Документ будет поступать по тому адресу, который указан в реестре "Оберіг". При этом дата прибытия военнообязанного в указанное место не может быть ранее чем через 14 дней после отправки повестки.

В случае отказа от получения повестки, представители ТЦК составляют соответствующий акт, который должны подписать не менее двух членов группы оповещения.

Кроме штрафов, к военнообязанным могут быть применены и другие санкции. В частности, временное ограничение права управления транспортными средствами. Это подчеркнул юрист, объясняя инструменты влияния, которыми сейчас обладают ТЦК.

Контроль за ТЦК

Между тем внимание приковано и к действиям самих ТЦК. В феврале стало известно, что военные комиссии и военно-врачебные комиссии (ВВК) могут понести ответственность за нарушение прав человека. По словам народного депутата Федора Вениславского, парламент будет реагировать на подобные случаи, ведь несмотря на их не массовость, они вызывают громкий резонанс в обществе.

Мобилизация Инфографика / Инфографика: Главред

За что могут начислить штрафы

Необновление учетных данных - если ТЦК не может получить актуальную информацию из госреестров.

- если ТЦК не может получить актуальную информацию из госреестров. Не постановку на учет - это касается не только мужчин, но и женщин-медиков и даже 17-летних юношей.

это касается не только мужчин, но и женщин-медиков и даже 17-летних юношей. Потерю или порчу военно-учетного документа - военный билет и приписное лучше беречь, как паспорт.

- военный билет и приписное лучше беречь, как паспорт. Отказ прохождения ВВК - такое действие тоже влечет за собой ответственность.

- такое действие тоже влечет за собой ответственность. Не информирование о смене места жительства, работы или других важных данных - даже переезд нужно фиксировать.

- даже переезд нужно фиксировать. Проигнорирование повестки - важно: если повестка поступила заказным письмом, она считается врученной, даже если вы ее физически не получили.

Сколько придется заплатить

От 17 000 до 25 500 грн - для граждан.

- для граждан. От 34 000 до 59 000 грн - для должностных лиц и юридических лиц.

И важный нюанс: если не оплатить штраф вовремя, он передается в исполнительную службу - и сумма автоматически удваивается.

Мобилизация в Украине

Напомним, как сообщал Главред, 5 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении мобилизации в Украине еще на 90 дней - до 9 мая 2025 года. Как вывод, на такой же срок продлено и военное положение.

Кроме того секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что временное прекращение огня не предусматривает отмены мобилизации или военного положения.

Также с 1 апреля в Украине заработает электронный кабинет военно-врачебных комиссий, и выводы о пригодности или непригодности к службе будут оформляться исключительно в цифровом формате.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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