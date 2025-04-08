Спартц предложила Украине уступить территории: в МИД жестко ответили

Заявление конгрессвумен США относительно украинских территорий возмутило спикера МИД.

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Острая на язык конгрессвумен уже не впервые выступает против Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/spartzforcongress, t.me/Ukraine_MFA

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Спартц заявила, что Украине нужно смириться с потерей временно оккупированных территорий

В МИД ответили, что в отличие от Спартц территории всегда будут украинские

Конгрессвумен США украинского происхождения Виктория Спартц выступила со скандальным заявлением о том, что якобы Украине нужно смириться с потерей временно оккупированных территорий.

В Министерстве иностранных дел Украины не прошли мимо этого заявления американской чиновницы. Его прокомментировал глава МИД Георгий Тихий в соцсети X.

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По его словам, временно оккупированные территории являются украинскими, а вот насчет Спартц есть сомнения, даже несмотря на ее происхождение.

"В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и будет украинской", - написал Тихий.

Возвращение временно оккупированных территорий - что известно

Напомним, Главред писал, что по словам президента Владимира Зеленского, Украина юридически не откажется от своих территорий и однажды они вернутся под политический контроль Киева.

Ранее президент также отмечал, что признавать оккупированные территории российскими Украина и никто другой не будет, ведь это является главной красной линией и уступки в этом вопросе невозможны.

Накануне в СМИ сообщили, что кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен идти на компромисс на мирных переговорах в вопросах временно оккупированных территорий, введение миротворцев и нейтралитета Украины.

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Кто такая Виктория Спартц Виктория Спартц - американская политическая деятельница украинского происхождения, которая с 2021 года представляет штат Индиана в Палате представителей США. Родилась 6 октября 1978 года в Носовке на Черниговщине. В 2000 году эмигрировала в США, а через шесть лет получила гражданство. До политической карьеры Спартц работала в бизнесе и государственном секторе, в частности была сенатором штата Индиана.

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