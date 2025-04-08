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Выборы в Украине могут состояться в октябре, но есть нюанс - ЦИК

Мария Николишин
8 апреля 2025, 10:16
696
Россия в любой момент может применить свою баллистику.
Выборы в Украине могут состояться в октябре, но есть нюанс - ЦИК
Когда состоятся выборы в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Любые выборы во время военного положения запрещены
  • Для проведения выборов нужно менять законодательство
  • Последнее слово за народными депутатами Украины

Местные выборы могут состояться 30 октября только с разрешения Верховной Рады. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, любые выборы во время военного положения запрещены, поэтому нужно менять законодательство.

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"Есть практическая оценка и юридическая оценка. Что касается юридической оценки, то на сегодняшний день действует законодательство Украины о военном положении, где прямо запрещен любой вид выборов. Надо изменить законодательство о военном положении", - подчеркнул он.

Говоря о возможности или невозможности проведения выборов, он отметил, что территория Украины находится под постоянным огневым поражением.

"Мы не знаем, где страна-агрессор захочет применить свою баллистику", - говорит Дубовик.

Замглавы ЦИК также добавил, что нужно отменить или изменить положения законодательства о военном положении.

"Что касается мест проведения выборов, так было и раньше, если вы помните, Верховная Рада принимала решение о невозможности проведения выборов на тех или иных территориях. В частности, законодательство прямо говорит, что на оккупированных территориях любые виды выборов не проводятся. Поэтому слово за политиками, слово за народными депутатами Украины", - подытожил он.

Дубовик рассказал о возможности проведения выборов - видео:

Выборы в Украине могут состояться в октябре, но есть нюанс - ЦИК

Проведение выборов в Украине - что известно

Как сообщал Главред, издание The Economist писало, что выборы в Украине могут быть проведены уже в июле, а президент Владимир Зеленский якобы уже созвал совещание по этому вопросу.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко подтвердил приверженность фракций парламента соблюдению подписанного меморандума, согласно которому проведение выборов планируется на раньше, чем через полгода после отмены военного положения в Украине.

Кроме того, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Украине не смогут провести выборы или отменить военное положение даже, если решение о тридцатидневном прекращении огня будет принято.

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Что такое ЦИК?

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) является постоянным коллегиальным государственным органом, который действует на основании Конституции Украины, законов Украины и наделен полномочиями по организации подготовки, проведения выборов Президента Украины,народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, председателей общин, организации всеукраинского и местных референдумов в порядке и в пределах, установленных законами Украины. ЦИК выполняет полномочия окружной избирательной комиссии в Зарубежном избирательном округе, пишет Википедия.

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