Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Подготовка к выборам в Украине: у Зеленского сделали важное заявление

Мария Николишин
1 апреля 2025, 09:44
1747
Арахамия отрицает подготовку к выборам.
Подготовка к выборам в Украине: у Зеленского сделали важное заявление
Когда состоятся выборы в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко:

  • Выборы в Украине пока не готовятся
  • Совещания по этому поводу не было
  • Выборы должны пройти через 6 месяцев после снятия военного положения

Издание The Economist писало, что выборы в Украине могут быть проведены уже в июле, а президент Владимир Зеленский якобы уже созвал совещание по этому вопросу. Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в комментарии Суспільному ответил на это сообщение.

В частности, он заявил, что не участвовал в таком совещании и подчеркнул, что такого совещания "не было вообще".

видео дня

"Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Парламентские партии и группы согласились, что выборы должны пройти через 6 месяцев после снятия военного положения. И в принципе, наша позиция не изменилась", - пояснил Арахамия.

Выборы в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что выборы в Украине являются необходимыми, и Киев уже согласился их провести.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Украине не смогут провести выборы или отменить военное положение даже, если решение о тридцатидневном прекращении огня будет принято.

Кроме того, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что проведение выборов в Украине возможно только после завершения военного положения, и для этого также существуют определенные условия.

Читайте также:

Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

президентские выборы в Украине выборы в Украине новости Украины Давид Арахамия
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Впервые в 2025 году РФ не била дронами по Украине: чем враг наносил удары

Впервые в 2025 году РФ не била дронами по Украине: чем враг наносил удары

10:07Украина
Подготовка к выборам в Украине: у Зеленского сделали важное заявление

Подготовка к выборам в Украине: у Зеленского сделали важное заявление

09:44Украина
Война быстро не закончится, даже если Путин умрет: Коваленко назвал причину

Война быстро не закончится, даже если Путин умрет: Коваленко назвал причину

08:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Заморозки и снег накроют Украину: в каких областях ударит зимняя погода

Заморозки и снег накроют Украину: в каких областях ударит зимняя погода

На Пасху будет доступен всем: в Украине стремительно дешевеет популярный продукт

На Пасху будет доступен всем: в Украине стремительно дешевеет популярный продукт

Цена резко рванула вверх: популярный в Украине продукт подорожал на 11%

Цена резко рванула вверх: популярный в Украине продукт подорожал на 11%

Снег будет не только в Карпатах: названа дата резкого похолодания

Снег будет не только в Карпатах: названа дата резкого похолодания

Подольская публично рассказала о разрыве с путинистом Пресняковым - детали

Подольская публично рассказала о разрыве с путинистом Пресняковым - детали

Последние новости

10:36

"Совсем отжило себя": певицу Камалию осудили за ее выбор

10:32

Большой "скачок" цен в Украине: один продукт начал стремительно дорожать

10:07

Впервые в 2025 году РФ не била дронами по Украине: чем враг наносил удары

09:57

Клубника будет больше и вкуснее, если посадить возле нее одно растение

09:44

Подготовка к выборам в Украине: у Зеленского сделали важное заявление

Российское наступление в апреле-мае: Жданов – о том, как Путин водит Трампа за носРоссийское наступление в апреле-мае: Жданов – о том, как Путин водит Трампа за нос
09:37

"Что мы пережили": Овсиенко рассталась с избранником, которого ждала из тюрьмы

09:29

"Ужасающие последствия ковровых бомбардировок": эксперт о новой тактике атак РФ

08:49

Карта Deep State онлайн за 1 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:47

Война быстро не закончится, даже если Путин умрет: Коваленко назвал причинуВидео

Реклама
08:20

Силы обороны Украины продвинулись на востоке: в ISW назвали направление

08:17

"Меня понесло": жена Евгения Кошевого заговорила о разводе и ссорах в браке

08:10

Почему статья о возможных выборах в июле - фигня, которая является фальшивой сенсациеймнение

07:44

"Хочу, чтобы Путин заключил сделку": Трамп поставил РФ условие и пригрозил последствиями

06:51

Трамп ответил на идею Путина о "временном управлении под эгидой ООН" в Украине

06:15

В ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря: названа дата

06:10

Почему Трамп всем угрожает?мнение

05:57

Гороскоп на завтра 2 апреля: Ракам - сюрприз, Водолеям - неожиданный подарок

05:50

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшуюся птицу в спальне за 7 секунд

05:00

РФ готовится к наступлению в ближайшее время: эксперт назвал направлениеВидео

04:30

Водителей призвали не игнорировать белый дым из выхлопной трубы: в чем причина

Реклама
04:01

Видно даже из космоса: почему в Австралии красная земля

03:30

Чем отличаются 2 дедушки: надо иметь "зрение орла", чтобы заметить ответ за 31 секунду

03:22

Будет ли Брянская область следующей: эксперт рассказал о расширении буферной зоны

03:03

Мобилизация "будет сумасшедшей": в Госдуме РФ готовят жесткое решение для россиян

02:00

Почему нельзя отказывать собакам в вылизывании: что произойдет, если им запретить

01:52

Урожай будете собирать ведрами, если посадить помидоры рядом с одним растением

01:30

"Прыгнула из окна и побежала": 17-летняя дочь Евгения Кошевого уходила из дома

01:01

Враг приближается вплотную к позициям ВСУ на важном направлении - DeepState

00:20

"Я буду удивлен": Кондратюк оценил шансы Ziferblat на победу на Евровидении-2025Видео

00:15

Гороскоп на апрель 2025: один знак зодиака наберется смелости поменять свою жизнь

31 марта, понедельник
23:59

Худшие стороны человека по знаку зодиака: какие демоны сидят в каждом из нас

23:46

Трамп недоволен как Зеленским, так и Путиным: что сказали в Белом доме

23:22

Вернулась после тяжелой болезни: Ирина Билык обратилась к поклонникам

23:06

Сможет ли Украина отразить новое наступление РФ на фронте: назван важный нюанс

22:52

Военные Украины и Британии встретятся для подготовки контингентов - Зеленский

22:50

РФ хочет запускать одновременно по Украине 500 дронов: когда ждать нашествие БПЛА

22:36

Плохая новость для многих: названа худшая и лучшая поза для снаВидео

22:29

Подольская публично рассказала о разрыве с путинистом Пресняковым - детали

22:14

Лидер популярной рок-группы вступил в ВСУ: "Когда вернусь - не знаю"

22:00

Новое наступление России и ультиматум Путину: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
21:58

Россия готовит наступление на две области: Жданов назвал главную цель врага

21:50

"Стоим в молитвах": Овсиенко показалась на людях после своего исчезновения

21:40

По всей Украине могут появиться графики подачи воды: причина очень серьезнаяВидео

21:28

Как сделать чудодейственное удобрение из яичной скорлупы: несколько простых шагов

20:51

"Единственный человек в мире": в Финляндии назвали посредника между Украиной и РФ

20:36

54 000 гривен за чихание: водителей предупредили о странных, но "круглых" штрафах

19:55

Зеркало заднего вида имеет скрытую кнопку: о ней знают только 5% водителей

19:52

Как не переплачивать за свет: в ДТЭК раскрыли главный секрет экономии

19:37

Снег будет не только в Карпатах: названа дата резкого похолодания

19:26

Украинцев с апреля могут оштрафовать на 5 тысяч: за что и кого будут наказывать

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять