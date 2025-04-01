Подготовка к выборам в Украине: у Зеленского сделали важное заявление

Арахамия отрицает подготовку к выборам.

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Когда состоятся выборы в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко:

Выборы в Украине пока не готовятся

Совещания по этому поводу не было

Выборы должны пройти через 6 месяцев после снятия военного положения

Издание The Economist писало, что выборы в Украине могут быть проведены уже в июле, а президент Владимир Зеленский якобы уже созвал совещание по этому вопросу. Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в комментарии Суспільному ответил на это сообщение.

В частности, он заявил, что не участвовал в таком совещании и подчеркнул, что такого совещания "не было вообще".

видео дня

"Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Парламентские партии и группы согласились, что выборы должны пройти через 6 месяцев после снятия военного положения. И в принципе, наша позиция не изменилась", - пояснил Арахамия.

Выборы в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что выборы в Украине являются необходимыми, и Киев уже согласился их провести.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Украине не смогут провести выборы или отменить военное положение даже, если решение о тридцатидневном прекращении огня будет принято.

Кроме того, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что проведение выборов в Украине возможно только после завершения военного положения, и для этого также существуют определенные условия.

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Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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