"Я готов уйти с поста президента": Зеленский сказал, когда будут выборы

Президент заявил, что готов уйти с должности в обмен на мир в Украине.

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Зеленский готов уйти с поста президента / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Президент Украины Владимир Зеленский готов уйти с поста президента. Об этом он заявил во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025".

Он добавил, что не планирует сидеть на президентском кресле десятилетиями.

"Если ради мира для Украины вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, то я готов. Могу поменять это на НАТО. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет. Я не собираюсь быть у власти десятилетия. Это мой фокус и желаемая мечта", - сказал Зеленский.

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В то же время он добавил, что он законный президент, который законно пришел к власти. Президентские выборы будут проведены после завершения военного положения.

"Десятилетие у власти я не собираюсь быть, но и Путину быть у власти на территории Украины не дадим", - добавил Зеленский.

Смотрите видео с пресс-конференции Владимира Зеленского:

Зеленский готов уйти с поста президента / фото: скриншот

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