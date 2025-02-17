Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Главная битва - не за бюллетени": нардепы признались, когда состоятся выборы

Руслана Заклинская
17 февраля 2025, 01:33
192
Манипуляции датами выборов - дестабилизация общества и игра в пользу Кремля, заявила Елена Шуляк.
'Главная битва - не за бюллетени': нардепы признались, когда состоятся выборы
До завершения войны выборов не будет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • Выборы во время военного положения невозможны
  • Голосование возможно не ранее, чем через 6 месяцев после его завершения

Во время войны провести выборы невозможно. Выборы в Украине могут состояться не ранее, чем через шесть месяцев после завершения военного положения. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вижу опять пошли какие-то разговоры о выборах. Не впервые за время войны. Поэтому в очередной раз напомню, что, во-первых, выборы во время военного положения невозможны", - написал нардеп.

видео дня

Кроме того, Арахамия добавил, что лидеры парламентских фракций в рамках Диалога Жана Моне договорились, что голосование состоится не ранее, чем через полгода после отмены военного положения.

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк также подчеркнула, что никаких выборов до завершения войны не будет. Она подчеркнула, что спекуляции на этой теме дестабилизируют общество, а все, кто манипулирует датами, только "играет на руку Кремлю".

"Шатать и дезинформировать - вот их цель. Выборы в Украине сейчас невозможны, потому что закон и безопасность превыше всего. Приоритет один - как можно быстрее справедливо завершить войну. После - выборы. Но не наоборот. Война и выборы - не фон для политических игр. Думайте критически. И помните: главная битва сейчас - не за бюллетени, а за страну", - подчеркнула она.

Выборы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, проведение выборов в Украине возможно лишь после завершения военного положения, но для этого должны быть устранены угрозы национальной безопасности. Нардеп Федор Вениславский подчеркнул, что оккупация части территорий, пребывание миллионов граждан за рубежом и отсутствие гарантий безопасности делают проведение выборов невозможным.

Президент Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине во время войны может привести к потере боеспособности армии и будет использовано Россией для дестабилизации.

Кроме этого, Зеленский заявил, что пока не знает, будет ли баллотироваться на следующих выборах. По его словам, все будет зависеть от ситуации в стране и завершения войны.

Читайте также:

Кто такая Елена Шуляк?

Елена Шуляк - украинский политик. Председатель партии "Слуга народа" с 15 ноября 2021 года. Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

президентские выборы в Украине выборы в Украине новости Украины Давид Арахамия
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Я подтверждаю": Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным

"Я подтверждаю": Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным

00:19Украина
Зеленский прибыл в ОАЭ: связан ли визит с переговорами в Саудовской Аравии

Зеленский прибыл в ОАЭ: связан ли визит с переговорами в Саудовской Аравии

22:47Украина
"Мы все хотели бы": Рубио сказал, завершит ли войну встреча в Саудовской Аравии

"Мы все хотели бы": Рубио сказал, завершит ли войну встреча в Саудовской Аравии

21:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Змеям - вина, Свиньям - замешательства

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Змеям - вина, Свиньям - замешательства

Последние новости

02:30

17 февраля: церковный праздник, приметы, кому молятся о пропавших без вести

02:00

Предатель Стас Костюшкин срочно покинул РФ - что случилось

01:33

"Главная битва - не за бюллетени": нардепы признались, когда состоятся выборы

00:19

"Я подтверждаю": Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным

16 февраля, воскресенье
23:03

Фильм о войне в Украине с украинским актером получил премию BAFTA

Трамп делает ставку на прекращение огня, а не на устойчивый мир в Украине - ЧалыйТрамп делает ставку на прекращение огня, а не на устойчивый мир в Украине - Чалый
22:47

Зеленский прибыл в ОАЭ: связан ли визит с переговорами в Саудовской Аравии

22:13

Визуальный тест на IQ: найдите ошибку на картинке с башней за 5 секунд

21:22

В Париже обсудят вступление Украины в НАТО в случае нарушения РФ перемирия – СМИ

21:13

"Мы все хотели бы": Рубио сказал, завершит ли войну встреча в Саудовской Аравии

Реклама
20:30

Как правильно посадить огурец на рассаду: урожай будет уже в июне

20:28

"Нельзя знать наверняка": Зеленский назвал потери ВСУ и число раненых военных

20:13

Путинист Филипп Киркоров решил "добить" предательницу Лолиту - причина

20:03

В жизнь ворвется череда неудач: что категорически нельзя делать 17 февраля

20:02

Трамп спешит "положить конец войне" в Украине: Bloomberg раскрыл дату перемирия

19:39

Почти 20-градусный мороз: в двух областях будет холоднее всего

19:33

Успех ВСУ на фронте и условия мирных переговоров: главные новости Украины (дайджест)

18:58

"Постоянно оглядываюсь": Камалию жестоко преследует бывший мужчина

18:49

Россияне шли, "как на параде": ВСУ разгромили колонну с флагами СССР на КурщинеВидео

18:44

Какие будут границы Украины после войны: Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

18:15

Украина готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию - главные темы переговоров

Реклама
18:08

"Это очень понятно": Зеленский назвал условие "отказа" от оккупированных территорий

17:26

Нужен кетчуп: как быстро убрать накипь на кране

17:17

"Планы США по Украине нестандартны": Сикорский узнал детали тактики переговоров

17:10

Самые вкусные блины на Масленицу 2025: рецепт, который готовили в СССР

17:01

Штраф 100 тысяч евро: почему в Германии нельзя утрамбовывать мусорВидео

16:56

Опора для близких: 5 самых надежных знаков зодиака

16:37

Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

16:25

Встречи с россиянами не планируются, пока мы не наработаем план – Ермак

15:41

100 тысяч человек без отопления: Зеленский назвал ужасные последствия удара РФ

15:35

Чем отличаются 2 собаки: надо найти три отличия за 21 секунду

15:31

"Берегите горло и щеки": синоптики рассказали о морозной погоде в понедельник

15:27

Шольц обратился к Трампу и сделал заявление по Украине

15:20

Как закончится война в Украине: президент Финляндии очертил три ключевых этапа

14:40

Берем 4 куска мяса и готовим кулинарный шедевр - мясные рулетики без заморочекВидео

14:38

Хотят закрепиться: оккупанты с техникой прорвались в Новоселку

14:28

"Его больше нет, смерть": путинист Зверев сообщил о "страшном горе"

14:25

Атака РФ на Николаев: враг повредил ТЭС, 46 тысяч абонентов остались без тепла

13:45

В сыре начали находить белые кристаллы: что это такое и для чего они нужныВидео

13:21

Трамп готовит катастрофический план для Украины: The Telegraph узнал детали

13:13

"Оккупанты получили взбучку": ВСУ освободили село вблизи Покровска

Реклама
12:56

"Спланированная акция": названа цель жестких заявлений США на конференции в МюнхенеВидео

12:50

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

12:47

Леся Никитюк показалась с женихом на фоне слухов о беременности - детали

12:39

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

12:20

Мощный взрыв в Смоленске: под удар попал важный завод РФ

12:17

Количество погибших военных резко возросло: новые детали теракта в НиколаевеВидео

12:13

Закуска просто ошеломит: вкусный рецепт простых тарталеток с 1 секретным ингредиентом

12:07

"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

11:59

Украина ошеломлена предложением Трампа по недрам: в WP раскрыли детали

11:43

Копия мама: Ефросинина показала редкое фото взрослой дочери

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять