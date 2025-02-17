'Главная битва - не за бюллетени': нардепы признались, когда состоятся выборы

Манипуляции датами выборов - дестабилизация общества и игра в пользу Кремля, заявила Елена Шуляк.

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До завершения войны выборов не будет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Выборы во время военного положения невозможны

Голосование возможно не ранее, чем через 6 месяцев после его завершения

Во время войны провести выборы невозможно. Выборы в Украине могут состояться не ранее, чем через шесть месяцев после завершения военного положения. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вижу опять пошли какие-то разговоры о выборах. Не впервые за время войны. Поэтому в очередной раз напомню, что, во-первых, выборы во время военного положения невозможны", - написал нардеп.

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Кроме того, Арахамия добавил, что лидеры парламентских фракций в рамках Диалога Жана Моне договорились, что голосование состоится не ранее, чем через полгода после отмены военного положения.

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк также подчеркнула, что никаких выборов до завершения войны не будет. Она подчеркнула, что спекуляции на этой теме дестабилизируют общество, а все, кто манипулирует датами, только "играет на руку Кремлю".

"Шатать и дезинформировать - вот их цель. Выборы в Украине сейчас невозможны, потому что закон и безопасность превыше всего. Приоритет один - как можно быстрее справедливо завершить войну. После - выборы. Но не наоборот. Война и выборы - не фон для политических игр. Думайте критически. И помните: главная битва сейчас - не за бюллетени, а за страну", - подчеркнула она.

Выборы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, проведение выборов в Украине возможно лишь после завершения военного положения, но для этого должны быть устранены угрозы национальной безопасности. Нардеп Федор Вениславский подчеркнул, что оккупация части территорий, пребывание миллионов граждан за рубежом и отсутствие гарантий безопасности делают проведение выборов невозможным.

Президент Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине во время войны может привести к потере боеспособности армии и будет использовано Россией для дестабилизации.

Кроме этого, Зеленский заявил, что пока не знает, будет ли баллотироваться на следующих выборах. По его словам, все будет зависеть от ситуации в стране и завершения войны.

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Кто такая Елена Шуляк? Елена Шуляк - украинский политик. Председатель партии "Слуга народа" с 15 ноября 2021 года. Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, пишет Википедия.

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