США хотят, чтобы Украина провела выборы после прекращения огня - СМИ

В команде Трампа заговорили о проведении как и президентских, так и парламентских выборов.

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В США настаивают, что выборы можно провести еще до окончательного окончания войны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

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В команде Трампа хотят, чтобы в Украине состоялись выборы

Окружение президента США обсуждает вопрос выборов в контексте мирного плана

Украину хотят подтолкнуть к выборам в случае частичного перемирия с РФ

Специальный представитель США по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог заявил, что Штаты хотят, чтобы в Украине провели выборы президента и в парламент.

Как пишет Reuters, в США считают, что выборы должны состояться особенно в случае заключения соглашения о перемирии. Келлог привел в качестве аргумента то, что большинство демократических стран проводят выборы даже во время войны.

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"Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться", - подчеркнул он.

Издание сообщает, что команда Трампа обсуждает вопрос выборов в контексте плана окончания войны в Украине. При этом Келлог и другие чиновники Белого дома якобы обсуждали варианты, как "подтолкнуть Украину согласиться на выборы как часть первоначального перемирия с Россией". У Трампа рассматривают и то, стоит ли настаивать на том, чтобы прекращение огня предшествовало заключению более длительного соглашения.

При этом источники издания в Украине утверждают, что никто из администрации Дональда Трампа пока не обращался к властям с вопросом о проведении президентских выборов в 2025 году.

Проведение выборов в Украине - что известно

Напомним, в вопросе проведения выборов во время войны поставили точку народные депутаты, приняв решение, что голосования не будет до тех пор, пока в стране не наступит мир.

Как ранее писал Главред, по мнению политического эксперта, главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, проведение выборов в Украине - парламентских или президентских - может быть частью переговорного пакета по перемирию или миру. Это может быть использовано, как аргумент для Путина.

Накануне также представительница "Слуги народа" заявила, что разговоры о том, что украинская власть готовится к проведению выборов онлайн, являются исключительно манипуляциями. Этот вопрос вызывает недоверие у граждан, как и голосование по почте.

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