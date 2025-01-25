Келлог придумал, как усадить Путина за стол переговоров

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины озвучил

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Кит Келлог, РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что может заставить Россию сесть за стол переговоров

Как США может еще поддержать Украину в войне против РФ

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что более жесткие меры воздействия на российскую нефтяную промышленность могут заставить Кремль к переговорам по урегулированию развязанной им войны.

В интервью Fox News он отметил, что ключом будет снижение цены на нефть до $45 за баррель.

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"Этому придет конец, и он [Трамп] сказал это вчера в Давосе: что ключевую роль играет не только дипломатия, но и экономика. Позвольте мне просто привести один пример с нефтью. Знаете, цена на нефть сейчас, вероятно, если вы посмотрите на Brent или WTI, — базовый уровень около $78 за баррель, так что россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Что, если вы снизите это до $45 за баррель, что по сути является базовой точкой безубыточности? Именно тогда он сделал комментарий вчера", — заявил Кит Келлог.

Спецпредставитель Трампа также высказался о возможности использовать замороженные активы рф для закупки оружия для Украины. По его словам, это дискуссионный момент.

"Но я думаю, мы всегда говорили об этом. Мы неоднократно говорили об использовании замороженных российских активов для этого — чтобы купить американское оружие. Я имею в виду, что это часть головоломки, которую нужно обсудить, и это будет на столе у президента, но это не тот элемент, который решит проблему. Но это интересный момент, и он стоит того, чтобы его обсудить", — заявил он.

Переговоры Украины с РФ - что известно

Ранее Трамп пригрозил РФ санкциями из-за отказа от переговоров. Президент США сообщил, что скоро поговорит с хозяином Кремля и готов с ним встретиться в любое время.

Напомним, ранее сообщалось, когда могут быть переговоры делегации Украины с командой Трампа. Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

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Кто такой Кит Келлог Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI. Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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