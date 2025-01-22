Трамп поручил Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней – WSJ

Роль Келлога в качестве специального посланника в Украине - это скорее "начальный гамбит" в мирных переговорах.

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Кит Келлог / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

Кратко:

Трамп может вынудить Киев пойти на уступки Москве

В Кремле критически восприняли мирный план Келлога

Президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней, однако почти никто не думает, что он сможет это сделать - особенно россияне. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что роль Келлога в качестве специального посланника в Украине - это скорее "начальный гамбит" в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать сам.

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В качестве посланника Трампа по Украине Келлог будет консультировать его по вопросам переговоров, но не очевидно, что Трампу нужны советы. Джон Болтон, бывший советник Белого дома по национальной безопасности, заявил, что однажды слышал, как Трамп сказал, что ему нравится Келлог, потому что он "никогда не высказывает своего мнения, если я его не спрашиваю".

В то же время, по словам бывших коллег, военный опыт Келлога может быть важен для Трампа, когда он будет взвешивать последствия продления или отказа от помощи Украине. Однако Келлог никогда не работал дипломатом, и, "если его опыт работы в Белом доме о чем-то говорит, он не будет участвовать в реальных переговорах с Россией", отмечают они.

"Трамп наслаждается его обществом и считает его яростно преданным парнем, но он никогда не оказывал какого-либо значимого влияния на политику… Он, конечно, не предложит ничего, что отклонялось бы от того, на чем остановился Трамп", - сказал один из бывших сотрудников Совета национальной безопасности.

При этом Болтон опасается, что на предстоящих переговорах Трамп может вынудить Киев пойти на разорительные уступки Москве, "потому что, как мне кажется, Путин знает, как играть с Трампом", а Келлог вряд ли станет защитой от влияния Путина.

"Он просто будет делать то, что прикажет ему Трамп. Он может протестовать, но Трамп выбрал Келлога не за его независимое суждение", - сказал Болтон.

Бывшие коллеги Келлога говорят, что он был назначен посланником по Украине на основании предложенного им мирного плана, который содержал глубокую критику администрации Байдена. В качестве уступки России план советовал отложить принятие Украины в НАТО и снять с России некоторые санкции в обмен на подписание мирного соглашения.

В то же время российские СМИ и чиновники Кремля критически восприняли как Келлога, так и его мирный план.

Сет Джонс, политолог и эксперт по вопросам обороны из Центра стратегических и международных исследований, назвал Келлога серьезным мыслителем, чье присутствие в орбите Трампа должно придать весомость решениям Белого дома по Украине. Однако, по его словам, личные нападки Кремля на Келлога и его план не сулят ничего хорошего для любого соглашения.

"Переговоры еще даже не начались, а они уже преследуют главного американца, участвующего в этом. Это не способствует переговорам или даже прекращению огня", - сказал он.

Переговоры с РФ - что известно

Ранее Трамп пригрозил РФ санкциями из-за отказа от переговоров. Президент США сообщил, что скоро поговорит с хозяином Кремля и готов с ним встретиться в любое время.

Напомним, ранее сообщалось, когда могут быть переговоры делегации Украины с командой Трампа. Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

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Кто такой Кит Келлог Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI. Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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