Переговоры Трампа с Путиным: у Зеленского спрогнозировали вероятный сценарий

Необходимо существенно повысить цену войны для Владимира Путина, считает Михаил Подоляк.

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В ОП спрогнозировали сценарий переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот CNN, сайт Кремля

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Украине нужно добавить сил для нанесения РФ военного поражения

Необходимо существенно повысить цену войны для РФ

Переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным дадут понять президенту США Дональду Трампу, что со страной-агрессором не о чем договариваться, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Когда Трамп поговорит с Путиным, здесь нет разницы, это будет формат телефонного разговора, или какой-то другой формат, в этот момент для него станет понятно, что с РФ нет смысла договариваться о чем-то", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

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Представитель ОП считает, что Украине нужно добавить сил для нанесения РФ военного поражения, а также увеличить возможности для ударов по территории России. По его мнению, также необходимо существенно повысить цену войны для Путина за счет выдавливания РФ с глобальных финансовых и отраслевых рынков.

Собеседник объяснил, что перед новым американским руководством встанет вопрос осознания того, что необходимо или играть по сценарию российского диктатора, или дожимать страну-агрессора.

"Или вы играете в сценарий Путина, что нонсенс - это практически сценарий Афганистана. То есть, что надо быстро закончить эту войну на условиях России, там было на условиях Талибана. Понимаете, как это будет выглядеть репутационно и с точки зрения лидерства для США. На этом фоне сыграть во внешней политике в ключевую ситуацию и отдать все в пользу России - это репутационный нонсенс. Или, гораздо более четкое будет понимание, что Россию надо дожимать и что для этого нужно. Мы будем видеть все это", - отметил он.

Советник главы ОП не исключает, что в контексте вероятности завершения войны, в США могут активизироваться несколько тенденций.

"Первое, это реалистичное понимание, что просто договориться с Россией, без инструментов принуждения, невозможно. Второе, что инструменты принуждения должны действительно выглядеть гораздо мощнее, чем до сих пор. Имеется в виду, что милитарность Украины должна быть на другом уровне и экономическое давление на Россию - на другом уровне. Третье, безусловно субъект Путин не является сегодня субъектом, который говорит какие-то рациональные вещи и поэтому слушать его - это только лишнее время тратить", - добавил Подоляк.

Ранее Трамп пригрозил РФ санкциями из-за отказа от переговоров. Президент США сообщил, что скоро поговорит с хозяином Кремля и готов с ним встретиться в любое время.

Напомним, ранее сообщалось, когда могут быть переговоры делегации Украины с командой Трампа. Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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